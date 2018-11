Thalía analiza propuesta de bioserie

México.- Como una mujer valiente y optimista que ha sabido afrontar las altas y las bajas de la vida es como actualmente se describe la cantante Thalía quien, aseguró, pasa por un buen momento.

La también actriz estuvo de visita en el país promoviendo su reciente disco “Valiente”, título que dio pie para que abriera un poco su corazón y hablara de ella misma, lo que pocas veces hace.

En esta ocasión reconoció que “Valiente” fue un título que va de acuerdo con ella y muchas otras personas “quienes no lo hemos sido en algún momento y no se diga quienes han sido madres”.

Con el entusiasmo que la caracteriza, la llamada “Reina de las telenovelas” reconoció que atraviesa por un buen momento que ha decidido disfrutar, gracias a que la vida le ha dado muchas lecciones que la han fortalecido.

“En estos momentos estoy muy bien y disfruto tanto lo que hago, que no encuentro motivos para tener que llorar, aunque creo que las lágrimas se me secaron con la partida de mi madre y ahora mis ojos están secos.

“En el momento que partió ella lloré tanto que me seque”, dijo la intérprete un tono triste. Sin embargo, su cara se iluminó al hablar de sus hijos que son su motor y quienes comparten con ella esa aventura en la música.

Por lo que aclaró que ellos jamás le han pedido que se aleje de la música o de su carrera, sino todo lo contrario comparten con ella todo y esto es aliciente para seguir innovando y haciendo cosas que le agraden musicalmente hablando.

Pues los años le han dado la experiencia y ha aprendido a decir “no” cuando las cosas no le gustan. “Ahora creo que estoy en buen momento, donde hago lo que quiero, por lo que me gustaría volver a la televisión y hacer otras cosas que me agraden, como tirarme de un paracaídas, por ejemplo”.

Destacó que le han hecho propuestas para llevar su vida a la pantalla. Sin embargo, consideró que tendrán que ser varias temporadas pues hay mucho que contar y aunque contempla la posibilidad no hay nada concreto.

Actualmente Thalía promociona su disco “Valiente” en el que ha realizado una mezcla interesante de ritmos así como de colaboraciones como la de Carlos Rivera, Fonseca, Gente de zona, Ana Mena y Natti Natasha, entre otros cantantes.

