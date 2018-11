Comisiones bancarias va, Ricardo Monreal

México.- El trámite legislativo para prohibir las comisiones bancarias no se detendrá y los banqueros deben reflexionar que hay agravio contra cuentahabientes y ahorradores y tendrán que auto-limitarse; no se consulta, ni se pide permiso, ni hay confrontación con nadie para presentar iniciativas, “somos autónomos” y se evitarán políticas de usura contra los ciudadanos, sentenció Ricardo Monreal.

Cuestionado de nuevo sobre la iniciativa de su autoría para modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en materia de comisiones bancarias, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado afirmó que “va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener”.

Es una posición y trámite formal y ya ha iniciado todo el proceso legislativo, agregó y precisó que serán las Comisiones Dictaminadoras de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos las que fijen los tiempos para el diálogo y discusión con los dueños de bancos, la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria, la Asociación Mexicana de Bancos y con los banqueros de otros países, para dictaminar lo conducente.

“Todo este proceso debe hacer reflexionar a los dueños de bancos, a los grupos económicos de que si la reacción ha sido tan fuerte es porque hay agravio ciudadano (contra) quienes somos cuentahabientes, ahorradores. Es el momento de establecer límites y autocontroles de los propios bancos. Es muy importante hacerlo. No nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo”, advirtió.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado sostuvo en entrevista que “somos un poder autónomo, independiente, donde las decisiones se toman por mayoría y así se va a hacer en la Cámara de Senadores”.

-El Presidente electo dijo que en estos primeros tres años del sexenio, no habría ninguna reforma al sistema financiero. ¿La bancada de Morena lo va a desafiar? Se le cuestionó.

-No, no se trata de desafío. El Presidente es un hombre que encabeza y que encabezará como titular el Poder Ejecutivo Federal. Él surgió del movimiento al que todos pertenecemos y no hay una desvinculación ni confrontación. Él lo ha dicho, respeta la decisión del Poder Legislativo, él ha dicho ‘no soy poder de los poderes’; y cada uno que asuma su responsabilidad, respondió.

-¿Les va a marcar línea López Obrador?

-No, somos autónomos. De verdad, aunque no lo crean, ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas, a nadie. Los senadores tienen su libertad, su derecho de presentarlas y hay una autonomía real. Sí hay colaboración de Poderes, sí hay conversación, sí hay una relación cercana. No vamos nunca a desvincularnos ni a separarnos de lo que representa la autoridad moral del Presidente de la República.

“Nuestro trabajo lo vamos a continuar. Las comisiones dictaminadoras habrán de abrir el espacio para la discusión y el diálogo (con todos los involucrados). Nosotros no vamos a titubear, vamos a trabajar por lo que la gente espera que trabajemos.

“No estamos simulando ni estamos tampoco engañando a nadie. Estamos intentando generar mejores comisiones para los derechohabientes y para los ciudadanos, porque no puede continuarse con políticas extractivas de usura, cercanas a la usura; de trato desigual en sus países de origen y en el nuestro; de endurecimiento en los intereses y en las comisiones”, manifestó.

El senador zacatecano señaló que la población está molesta, no ahora y “me dicen que no era oportuno; ¿cuándo es lo oportuno? Me dicen que no era la forma; ¿cuál es la forma? Si lo que nosotros estamos haciendo es, a través de la vía institucional, como Poder Legislativo presentar iniciativas que modifiquen el estado de cosas que existen”.

¿Cuál es la forma?, continuó y respondió que la forma es el Poder Legislativo y lo que se está haciendo es agotar un procedimiento jurídico para que se convierta en ley vigente. ¿Cuándo es la oportunidad? A lo mejor es hasta tardío:

“Debieron haberse presentado (iniciativas en este sentido) desde hace muchos años, y les puedo decir que es una decisión personal, no hay ninguna intención de manipulación o de tergiversación o incluso, de encuentros inesperados o de estrategia política para que, por un lado, se diga ‘estos son duros’ y luego el Presidente viene a resolver un diferendo entre la Cámara de Senadores y los banqueros. No, no hay nada de eso. Se los aseguro.

-¿Pleito arreglado? Se le insistió.

-No, eso no existe. Conociendo al Presidente electo, nunca se prestaría a eso, nunca pediría eso, nunca aconsejaría eso y nosotros no lo aceptaríamos. Es real, de verdad, ¿es que por qué no creen que hay un poder autónomo?

-Dice la presidenta del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, que la iniciativa fue un bomberazo.

-Le diría que la respetamos y le sugerimos actuar en el partido para resolver algunos conflictos internos que existen en los estados. Nosotros actuaremos como mayores de edad, con responsabilidad, con seriedad y que a ella siempre la respetaremos. Que defienda los intereses de los ciudadanos y por eso, frente a sus descalificaciones, yo le expreso mi respeto, mi simpatía y mi cariño. Un abrazo a mi Presidenta. Finalizó el senador Ricardo Monreal Ávila.

El Arsenal / Con información oficial del senador