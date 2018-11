Continúan negociaciones para desbloquear la México-Pachuca 

México.- Pobladores de San Juanico persiguieron a jóvenes encapuchados que saquearon una Bodega Aurrera, tras detenerlos y golpearlos, recuperaron aparatos eléctricos, bicicletas, patines, juguetes y cualquier cantidad de artículos de primera necesidad.

Con gritos de “¡San Juanico no es ratero, San Juanico no es ratero!”, los habitantes agarraron carritos del supermercado y se trasladaron a un bajo puente de esa localidad para cargarlos de la mercancía que había sido extraída por los encapuchados y regresarla a la tienda, donde pidieron hablar con el gerente para que hubiera constancia de que los pobladores no habían robado.

Al lugar arribó una patrulla de la policía municipal y cuyos agentes recibieron insultos por su tardanza para intervenir, también les reprocharon que el trabajo que a ellos correspondía, ya lo habían realizado los propios vecinos, lograr que se devolviera toda la mercancía.

Los funcionarios de la tienda de autoservicio abrieron un anexo de la jugueteria donde dejaron entrar a los pobladores para que regresaran todos los productos robados por gente que acusan, son ajenos a San Juan Ixhuatepec. “Son jóvenes que vienen de otros rumbos y aprovechando el caos hurtaron todo lo que podían”.

A 15 horas de que inició el operativo por parte de policías capitalinos, continúa el bloqueo pues los pobladores acusan que hay varios desaparecidos, muchos golpeados -según ellos- a manos de los elementos de seguridad y al menos una mujer -que aseguran- fue abusada.

Frente a la mencionada tienda de autoservicio con dirección a la Ciudad de México otro grupo de personas interceptaron una patrulla de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y le prendieron fuego.

A esta hora continúan las negociaciones que permitan abrir la circulación vehicular en ambos sentidos, pues se encuentran atorados cientos de automóviles en ambas direcciones.

