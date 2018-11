Aún dispuesta Jackie Nava para pelear con “Barby” Juárez

México .- La boxeadora mexicana Jackie Nava estaría dispuesta a medirse con su compatriota Mariana “Barby” Juárez, pero la pelea tendría que firmarse desde un inicio para quedar amarrada y que sea un hecho su realización.

El agosto pasado, luego de que ambas pelearon el mismo día en la Arena Ciudad de México, acordaron al término de la función que pelearían y después se mencionó el 27 de octubre como fecha tentativa para su duelo.

Las semanas pasaron, se desconoce qué ocurrió pero nunca se confirmó la pelea. La “Barby” defendió su cetro gallo CMB con Susie Ramadan ese día y la “Princesa azteca” se agenció el AMB luego de vencer a la venezolana Carolina “Fiera” Álvarez el 10 de noviembre.

Mariana mostró su molestia hace algunas semanas, incluso aseguró que le faltaron al respeto la tijuanense y alguien de su equipo; pero en entrevista con Notimex Jackie dijo que hubo falta de responsabilidad de su oponente, pero no descarta enfrentarla.

“Si ya se había pactado el 27 (de octubre) y salió con que peleaba con alguien más, hubo falta de responsabilidad de ella o de su equipo, es lo que veo, no sé si se llegue a dar, tendría que firmarse desde el inicio para que se amarre”, comentó la tijuanense.

Reiteró que fue una falta de respeto de Mariana, pues cuando todo estaba listo para su pelea de repente la campeona del CMB anunció que pelearía con la australiana.

“Fue una falta de respeto a mí y al público, ya se había pactado y la verdad me sorprendió bastante, no sé si se llegue a dar, yo voy por lo mío, tengo cierto nombre como para estar peleando en redes; si se da, adelante; será cuestión que se arreglen las promotoras y que esté firmada”, expuso.

Si ambas pugilistas acuerdan enfrentarse y lo hacen con un contrato de por medio habría cierta confianza de que ahora sí pelearían, manifestó Jackie, “si se firma desde un inicio, adelante, no hay problema”.

Comentó que es una pelea interesante para la afición, pero si no llega a concretarse tampoco pasaría nada, además de que se evitaría todo el desgaste vivido en la última negociación.

“Es interesante, la gente la quiere ver, la han pedido mucho; pero si empiezan a haber muchas vueltas es desgastante, que si va y siempre no, eso como que empieza a desinteresar a la gente. Si se da, adelante, podría ser muy buena pelea, si no, no pasa nada”.

Luego de su triunfo sobre la “Fiera” el sábado anterior, Jackie tomará algunos días de descanso antes de regresar a la actividad, ya con la mira en su primera defensa titular o en el pleito esperado con Mariana Juárez.

Ntx