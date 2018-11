Cineasta Alfonso Cuarón comparte un adelanto de su película “Roma”

México .- El cineasta mexicano Alfonso Cuarón compartió el tráiler de su película “Roma”, que se estrenará el 14 de diciembre próximo en la plataforma de entrentenimiento Netflix.

El adelanto de 2:03 minutos de duración muestra a través de la mirada de “Cleo”, la ayudante de limpieza, la lucha doméstica y la jerarquía social en el contexto político en la década de los 70.

El clip, que compartió a través de su cuenta de Twitter @alfonsocuaron, está musicalizado con el tema “The great gig in the sky”, del disco “The dark side of the moon” (1973), de Pink Floyd.

El largometraje sigue la historia de “Cleo”, una joven empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Junto a “Cleo” (Yalitza Aparicio) y “Adela” (Nancy García García), ambas de ascendencia mixteca, Cuarón cuenta la vida de “Sofía” (Marina de Tavira), la madre de la familia, que trata de criar a sus hijos pese a las largas ausencias de su esposo.

Ntx