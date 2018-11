Próxima administración hará su mayor esfuerzo por bien de México, Peña Nieto

México.- El presidente Enrique Peña Nieto confió ayer en que la próxima administración hará su mayor esfuerzo para que a México le vaya bien, dijo que es respetuoso de las decisiones, tanto, como él lo ha demandado durante su mandato.

“No hago recomendaciones, ni hago sugerencias, ni doy recetas. Me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad, lo he hecho con entusiasmo, con el compromiso de servir a la nación y confío en que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad”, puntualizó.

En entrevista a su llegada de una gira por Baja California Sur, dijo estar convencido de que un presidente siempre dedica su mayor esfuerzo y empeño en que a México le vaya bien, bajo ópticas distintas, y que respeta la visión que cada quien tenga.

Peña Nieto subrayó que no va a discutir, a polarizar ni a entrar en debates y señaló que “soy respetuoso de las decisiones, tanto como lo demandé en el ejercicio de mi responsabilidad”.

Sobre el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos días, afirmó que cada decisión que toma el Ejecutivo siempre tiene impacto en distintos ámbitos, pero “al final de cuentas el tiempo va poniendo en balance y en su justa dimensión cada acción”.

Expresó que su deseo es que México se mantenga en una ruta ascendente, pues no todo se ha logrado en esta administración, y aseguró que se dieron pasos importantes en favor del progreso y el desarrollo de la nación, y que esa es la satisfacción que le queda.

NTX