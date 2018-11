Actriz demanda en Los Ángeles a productor Harvey Weinstein

Los Ángeles .- La actriz Paz de la Huerta presentó una demanda por 60 millones de dólares como compensación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein por presunto asalto, agresión sexual y angustia emocional y represalia profesional, reportaron autoridades judiciales.

El año pasado, la actriz de “Boardwalk Empire”, nacida en Nueva York de padre español y madre estadunidense, acusó públicamente a Weinstein de violarla dos veces en 2010 en la ciudad de Nueva York y agredirla sexualmente un año después en Los Ángeles.

Después de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se negó a presentar cargos en diciembre pasado, De la Huerta interpuso el lunes pasado una demanda contra Weinstein en el tribunal superior de California.

De la Huerta afirma en la demanda que las acciones de Weinstein le han causado “lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, vergüenza, angustia mental y emocional y ansiedad”.

La actriz también afirma que Weinstein descarriló su carrera luego de que ella rechazó sus avances durante el tercer incidente en Los Ángeles. Según la demanda, a De la Huerta le “advirtió Weinstein que cualquier esfuerzo por emprender acciones legales contra él fracasaría y lo impulsaría a interferir con su futuro éxito y su carrera como actriz”.

La demanda incluye imágenes de Weinstein hablando con el productor de “Boardwalk Empire”, Martin Scorsese, tres semanas antes de que el contrato de De la Huerta en el programa terminara abruptamente. Esto “la llevó a creer razonablemente que Weinstein estaba cumpliendo con las amenazas de dañar su carrera si lo desafiaba”, dice la demanda.

De la Huerta estima que Weinstein le costó 55 millones de dólares a lo largo de su carrera.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, emitió una declaración en respuesta a la demanda, calificando a De la Huerta como “una personalidad inestable con una imaginación vívida”.

“Entendemos que la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan revisó cuidadosamente los reclamos de la Sra. De la Huerta de asalto sexual por parte del señor Weinstein hace muchos meses y tomó una decisión consciente de rechazarla como demandante por razones obvias”, dijo Brafman.

“También creemos que su nueva versión de eventos, incluyendo sus nuevos reclamos de California, son igualmente absurdos y, desafortunadamente, el producto de una personalidad inestable con una imaginación vívida”, agregó.

La demanda de De la Huerta también nombra al hotel Four Seasons, The Weinstein Co. y Burton Way Hotels, afirmando que las compañías “demostraron una severa malicia por su desprecio por el daño y la humillación de múltiples mujeres durante varios años”.

Agregó que las empresas eligieron “beneficios” “sobre sus responsabilidades como posaderos y empresarios, incluso participando y ayudando a sabiendas a Harvey Weinstein en sus acciones”.

Más de 70 mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada, incluida violación y agresión. El magnate del cine fue acusado formalmente por cargos de violación en mayo, de los que se declaró inocente.

En julio, fue acusado de más cargos de agresión, incluidos dos cargos de agresión sexual depredadora, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. El mes pasado, Weinstein fue demandado por supuestamente someter a un modelo polaco de 16 años a años de agresión sexual, acoso y abuso emocional.

En su nueva demanda civil, presentada el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la actriz también está apuntando al Four Seasons Beverly Hills, alegando que el hotel fue negligente al alquilar habitaciones a Weinstein, que era un cliente habitual en el establecimiento.

La demanda alega que Weinstein violó a De la Huerta en diciembre de 2010 en Nueva York después de una fiesta que celebraba el estreno de la película “Blue Valentine”, que fue un estreno de Weinstein Co. La actriz dice que Weinstein la llevó a su casa e insistió en subir a su apartamento, donde, según ella, la violó.

La segunda presunta violación ocurrió más tarde el mismo mes, dos días antes de navidad. De la Huerta alega que Weinstein se presentó en su apartamento de Nueva York y entró a la fuerza. Luego realizó “relaciones sexuales vaginales sin consentimiento a través de una fuerza física abrumadora”, según la queja.

En el momento de los supuestos ataques, De la Huerta tuvo un papel en la aclamada serie de HBO “Boardwalk Empire”, en la que interpretó a una ex bailarina que tiene una relación con el protagonista interpretado por Steve Buscemi.

Alega que perdió el papel en el programa en 2012, después de una reunión entre Weinstein y Martin Scorsese, que fue productor ejecutivo de la serie.

“El momento cercano de esta reunión de Weinstein con Scorsese que tuvo lugar justo antes de su finalización la llevó a creer razonablemente que Weinstein estaba cumpliendo las amenazas de dañar su carrera si lo desafiaba”, afirma la demanda.

