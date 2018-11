Fallece el escritor Fernando del Paso, autor de “Noticias del Imperio”

México .- El escritor, diplomático y académico mexicano Fernando del Paso, autor del libro “Noticias del Imperio”, falleció este miércoles a los 83 años.

La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz, confirmó el fallecimiento del también poeta a través de su cuenta de Twitter.

“Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa”, indicó en la red social @Marisolschulz.

Del Paso fue diplomático, periodista, escritor y pintor, ganador del Premio “Xavier Villaurrutia” en 1966, por su primera novela “José Trigo”, un vasto homenaje al lenguaje popular y los juegos de palabras.

Originario de la Ciudad de México, Del Paso nació el 1 de abril de 1935, estudió el bachillerato de Ciencias Químicas, quería ser médico, pero cambió de rumbo por su temor a la sangre y los malos olores.

Cursó dos años en la Facultad de Economía y realizó un seminario de Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 1955 comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias, desempeñándose además como periodista y locutor; en esa época comenzó a escribir los poemas de “Sonetos de lo diario”, libro que publicó en 1958.

En 1965 recibió la beca del Centro Mexicano de Escritores, y al año siguiente publicó su novela “José Trigo”, una obra ambientada en los talleres ferroviarios de Nonoalco-Tlatelolco durante el levantamiento ferrocarrilero de 1959.

En 1969 fue becado por la Fundación Ford y viajó a Iowa para participar en el International Writing Program, a fin de poder dedicarse a su carrera literaria.

Ahí residió con su familia hasta 1971, cuando solicitó y obtuvo la Beca Guggenheim, con la que se instaló en Londres, Inglaterra, donde se desempeñó como productor de programas de radio, escritor y locutor en la BBC, a la par también se dedicó a su novela “Palinuro de México” (1977), con la que obtuvo el Premio “Rómulo Gallegos” en 1982.

Después de vivir 14 años en la capital británica, en 1985 se trasladó a París, Francia, donde se desempeñó como consejero cultural en la embajada de México, cargo que ejerció durante tres años.

A la par de su encomienda en la embajada, trabajó en Radio France Internationale como escritor y productor; ese mismo año “Palinuro de México” se tradujo al francés y recibió el reconocimiento de la crítica francesa y el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia.

En 1986 ganó el Premio Radio Nacional de España al mejor programa en español de carácter literario por su Carta a Juan Rulfo, un año después publicó “Noticias del Imperio”, ambientada durante el Segundo Imperio Mexicano (1864—1867) y basada en la vida de los emperadores Maximiliano y Carlota.

En 1989 fue nombrado cónsul general de México en París, cargo en el que permaneció hasta 1992, cuando regresó a México después de 23 años de vivir en el extranjero y asumió el cargo de director de la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” de la Universidad de Guadalajara.

En esta ciudad comenzó a trabajar en su siguiente novela “Linda 67”, en la que explora el género de la literatura de suspenso, la cual se publicó en 1995.

En mayo del 2007, esa casa de estudios nombró una de sus más grandes bibliotecas, ubicada en el Centro Universitario de la Ciénega, como Biblioteca-Mediateca “Fernando del Paso”, en homenaje a su trayectoria.

Además de su labor literaria, Fernando del Paso incursionó en el dibujo y la pintura; presentó sus obras en Londres, Madrid, París y varias ciudades de Estados Unidos.

En la Ciudad de México exhibió su trabajo en el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte “Carrillo Gil”, y en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabañas y en el Ex Convento del Carmen.

