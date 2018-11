México es un país que cautiva: Santiago Arrubla Sighinolfi

Sofía Salinas (entrevista y foto).

Santiago Arrubla Sighinolfi, Cónsul de Colombia en México, antes de dejar la oficina del Consulado y posiblemente nuestro país, nos concedió una entrevista exclusiva para compartir experiencias de su vida y con los mexicanos. Aquí la entrevista.

¿Qué piensa de México?

“México es un país que cautiva, un país que enamora, por demasiadas cosas: su cultura su gente, tengo que resaltarla, ponerla en negritas, porque la gente mexicana es supremamente amable, cordial, afable, con un sentimiento de familia muy lindo.

“México tiene orgullo sobre sus raíces indígenas, que verdaderamente ojalá tuviéramos todos en Latinoamérica, y yo lo resalto de manera enorme este tema.

“Las oportunidades que tiene México, es un país enorme, económicamente, productivamente y está sin duda alguna en el escenario mundial, no hay un solo país que no reconozca ni sepa dónde está México.

“Y eso los hace muy visibles en el escenario internacional, eso es una plataforma verdaderamente interesante para quedarse trabajando y aportar con el conocimiento que yo puedo tener a ese norte tan lindo al cual está apuntando México.

¿Quién es Santiago Arrubla Sighinolfi?

“Nací en Bogotá, el 21 de abril de 1955, me crié en Bogotá, estudié allí, presté mi servicio militar en la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena.

“Llevo el escudo naval gravado orgullosamente en mi corazón, al punto que mantengo una relación muy estrecha con mis compañeros de curso de hace tantos y tantos años.

Platíqueme de sus padres por favor

“El nombre de mi madre era Beatriz, murió cuando yo tenía 9 años, mi papá un hombre extraordinario, de nombre José siguió adelante con 36 años y tenía 6 hijos, el mayor de 12 años y el menor de 3 meses.

“Un hombre maravilloso, extraordinario como te digo. Se casa después de 10 años de viudo con una mujer fuera de serie, una mujer que se casa con un viudo con 6 hijos merece todo el respeto del mundo entero, con una inteligencia sobresaliente, con un corazón que no le cabe en el pecho, de tal manera que notros la adoramos a ella, también se llama Beatriz, y de ahí tenemos 2 hermanos que adoro, Juan Camilo que es piloto y Luis Felipe que es el menor de todos, es un gran empresario en Colombia.

¿Qué estudios tiene?

“Yo estudié arquitectura, pero entré a trabajar al sector de turismo por mi relación con la colonia italiana y comienzo a trabajar en turismo, en una agencia de viajes de la colonia italiana, de la comunidad italiana en Colombia, en Bogotá. Un arranque maravilloso de la mano de alguien maravilloso.

“Y bueno, pasé algunos años en la industria del turismo y llegado un momento estando yo en Avianca conozco a Álvaro Guerra que era el vicepresidente de mercadeo de Avianca, que se lo lleva a trabajar a la Casa Editorial El Tiempo y él dice yo me quiero traer a Santiago, y me lleva a mí, a la Casa Editorial El Tiempo, en donde estuve felices 16 años de mi vida, con unos resultados de gestión maravillosos en absolutamente todos los sentidos, fue una experiencia muy linda.

“Como te digo, fueron 30 años en el sector turismo, incluidos los 16 en la Casa Editorial El Tiempo porque inicialmente entré como director comercial de la sección de Turismo en las páginas especiales de turismo, luego quedo como director de publicidad para toda la Casa Editorial El Tiempo.

¿Qué pasó con su carrera de arquitecto?

“La vida me llevó a diseñar sueños, yo siempre he dicho que las bases que me dejó la arquitectura me han servido para diseñar el resto de mi vida y diseñar los sueños de otros, porque en el sector de turismo pude tocar la vida de otros y ahora en mi trabajo como diplomático ha sido increíble, increíble el cómo se me ha permitido tocar la vida de muchas personas de una manera muy positiva.

¿Ahorita cómo se siente?

“Estoy feliz, estoy contento, me siento realizado por la gestión hecha y me siento muy contento de ver los resultados, de lo que estoy dejando, el cariño del equipo que tengo en el consulado, que te quiero decir que es un equipo de lujo, difícilmente en cualquiera de los consulados de Colombia en el mundo hay un equipo tan sólido, tan cohesionado y tan comprometido.

¿Qué le deja su experiencia en el consulado?

“El consulado tiene que continuar cohesionado como está y trabajando con el sentido de pertenencia que tienen con la comunidad porque realmente el trabajo de un consulado es con la comunidad.

“Este es un consulado complejo, tiene unas dificultades que no tiene en otro país, precisamente por la complejidad de muchas cosas, tenemos una comunidad de empresarios extraordinaria que construyen el nombre del país día a día dejándolo supremamente en alto y generando oportunidades para todos, igualmente una comunidad colombiana de luchadores.

¿Cuántos colombianos hay en México?

“Estimamos que son más o menos 500 mil colombianos los que hay, y tenemos también muchos colombianos en problemas, y fue para quienes tal vez enfocamos mucho nuestro trabajo, logrando hacer la vida de ellos algo mejor, pese a los errores que ellos han cometido y pese a sus equivocaciones porque no cabe señalar a nadie en este caso.

“Realmente todo este trabajo humano, dirigido a la gente, el trabajo del día a día, porque era día y noche con la comunidad y con estas personas en problemas, realmente me dejan pleno de satisfacción. Me voy con esa satisfacción tanto profesional, personal y espiritual.

Antes del Consulado, ¿en dónde ha trabajado?

“Estoy en un momento de cambio, yo vengo de la empresa privada, estuve ahí durante 30 años, los últimos 8 fueron en el sector público, exactamente en el servicio exterior, 3 años y medio en Corea, estuve 3 años y medio en la India, un reto bien interesante, con unos logros positivos, no solamente a nivel personal sino también para al país, buscando inversión para Colombia.

“Y luego México, un país que me acogió con esos brazos maravillosos, que no me quiere soltar con esos brazos que me tienen apretado.

¿Se quedará en México?

“Estoy trabajando en eso, estoy mirando hacia el norte, viene Navidad y sé que es un momento de reposo y descanso para todos, las actividades se bajan en América latina, todos en eso somos muy parecidos, así que hay que tener paciencia.

¿Qué más quisiera decir?

“Ya casi me voy porque tengo que ir a entregar el cargo a Colombia, indudablemente, mi corazón lo sigo dejando acá y, reitero, seguiré mirando las posibilidades de regresar a México ya vinculado laboralmente.

“Ya casi me voy porque tengo que ir a entregar el cargo a Colombia, indudablemente, mi corazón lo sigo dejando acá y reitero, seguiré mirando las posibilidades de regresar a México ya vinculado laboralmente.

“Sólo me resta agradecer muy especialmente a la Embajadora Patricia Cárdenas con quien tuve el honor de trabajar, a su equipo de trabajo y a toda la comunidad colombiana.

¿Existe compatibilidad entre los nuevos gobiernos de cada país?

“Nuestros países son extremadamente cercanos en varias cosas, somos muy similares y eso es precisamente lo que nos ha permitido tantos desarrollos en común.

“En cuestión de economía los dos países seguirán creciendo indudablemente, entre América Latina, Colombia y México son dos ejemplos de democracia importante”.

Muchísimas gracias

“Gracias a ti apreciada Sofía”, concluyó.

@Sofiasi2010