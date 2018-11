Película documental del grupo sudcoreano BTS llegará a Cinépolis

México .– El fenómeno musical BTS llegará en exclusiva a las pantallas de la cadena Cinépolis con su documental “Burn the stage: the movie”, el primer filme del grupo sudcoreano que retrata su ascenso a la fama.

Las funciones especiales se llevarán a cabo el 29 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre en 191 salas de cine ubicadas en Culiacán, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, de acuerdo con un comunicado.

“Burn the stage” cuenta la historia de los integrantes Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, RM y Jungkook, todos ellos cantantes coreanos y bailarines de la agrupación conocida como Bangtan Sonyeondan (Chicos a prueba de balas) o Beyond The Scene.

El filme de 80 minutos de duración tendrá su estreno mundial el próximo 15 de noviembre en países de America Latina, como México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

Actualmente, BTS está por comenzar su gira “Love Yourself” por Japón. El tour mundial ha recorrido ciudades en Estados Unidos y Europa.

