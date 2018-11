Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

A tres semanas de que termine su administración, Enrique Peña Nieto afirmó que se mantendrá al margen de las decisiones que tome el nuevo gobierno, pues respeta el ejercicio de las responsabilidades que cada quién ostenta:

“Ni hago recomendaciones ni hago sugerencias ni doy recetas: me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad, lo he hecho con el entusiasmo, con el compromiso de servir a la nación, y confío en que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad”.

Mucha gente se pregunta si la situación en que se encuentra el país es responsabilidad de los errores graves cometidos en esta administración, o si en realidad obedece a una tendencia mundial que reacciona en contra de los sistemas establecidos. El sector empresarial responsabiliza del triunfo de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de Enrique Peña Nieto, e incluso hay quienes aseguran que peor no nos podrá ir.

Resulta curioso que hoy Enrique Peña Nieto se justifique y señale que él no se meterá en las decisiones que se tomen para México, ya que después de los graves errores que han quedado a la vista partiendo de violaciones al marco legal, corrupción e impunidad, es obvio que a nadie se le ocurriría pedir la opinión o punto de vista de Peña Nieto y sus colaboradores. A mayor abultamiento, en días pasados ha quedado al descubierto que no podrían formar parte del nuevo Gobierno personajes como Manuel Mondragón y Kalb o Renato Sales, ya que, pese a que son personajes reconocidos profesionalmente, la administración de Andrés Manuel López Obrador no quiere entre sus funcionarios destacados a nadie vinculado con la actual administración.

Tómelo con atención.- A dos años ya del inicio de su gestión, poco se observa de la actuación de Alejandro Murat como Gobernador. Poca transparencia y claridad en las cuentas públicas, y sí muchos golpes bajos entre su círculo rojo por sobresalir.

Este jueves deberá rendir su informe de Gobierno, y ante el poco ejecutar y el dejar hacer dejar pasar, es mucha la expectativa de la sociedad por saber qué se hace con los recursos públicos, cuántos montos se le entregan al SNTE y a la CNTE. En fin mucho tendría que escuchar y aprender Alejandro de otros mandatarios.

Tómelo con interés.- El pasado 2 de noviembre, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se cuestionó al Gobierno de México exigiendo explicaciones sobre la impunidad, las numerosas violaciones a los derechos humanos en el país y la vulnerabilidad de los periodistas.

Nuestra nación presentó en Ginebra, Suiza, frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la situación por la que atraviesa la garantía de los Derechos Humanos, previo a que el Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador tome posesión.

Esta fue la última oportunidad que tuvo el Gobierno de Enrique Peña Nieto para aclarar la situación ante las interrogantes enviadas por los Gobiernos de Alemania, Bélgica y Estados Unidos sobre las desapariciones y asesinatos de periodistas, el uso de la tortura en el caso Ayotzinapa, la violencia de género y la impunidad tan característica en el país.

En la conclusión,se ha determinado que México vive una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad, que afecta de manera particular a amplios sectores de la población que viven en desigualdad estructural.

Es lamentable la situación en la que en materia de derechos humanos, corrupción e impunidad concluye la presente administración, destacando que el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU podría ser la base para llevar a la administración de Enrique Peña Nieto a tribunales internacionales.

