La frontera como válvula de escape

Luis Octavio Murat Macias.

Frederick Jackson Turner, historiador y autor del ensayo “The Boltonians, and the Borderlands”, considerado como la tesis del concepto frontera o “válvula de escape”, fue publicado en The American Historical Review, Num. 1, vol. 91, febrero de 1986. pp. 66-81, y traducido por Ángela Moyano, quien explica, qué es lo más cercano y claro para comprender las características fundamentales de la historia y pensamiento estadounidense acerca de la frontera Europa y Estados Unidos.

Para Turner, el concepto frontera nace con la migración de los americanos del Este hacia las inmensas tierras áridas del Oeste, obtenidas como resultado de la guerra contra México por medio del Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848, territorios que comprendían California, Nevada, Utah, Arizona, parte de Colorado, y Texas al Este. En su ensayo Turner señala que las tierras del Oeste eran el lugar donde mejor germinaba la semilla de la democracia. Afirmaba que las características de las instituciones netamente estadounidenses habían crecido y desarrollado en el Oeste del territorio norteamericano y no en Europa.

Según Turner, fue ahí donde se desarrollo la democracia, la igualdad y el nacionalismo (diferente al patriotismo). En el Oeste se forjó una nueva y neta nacionalidad norteamericana que aprendió a ser autosuficiente para crear su propia justicia, establecer su ley y elegir a sus autoridades.

La movilidad de los inmigrantes borró al localismo escribió el historiador, considerado uno de los más importantes por haber sido el primero en echar por tierra la teoría de que había que buscar las raíces de las instituciones estadounidenses en las anglosajonas.

“A la selva anglosajona contrapuso la frontera del oeste norteamericano”.

Contrario a la teoría de Turner, Daniel Boorstin, escritor de dos libros principales, The American y The Genius of American Politics, el concepto de frontera es considerado el origen del conservadurismo norteamericano. Para Boorstin el pragmatismo nació en la frontera.

Con el paso del tiempo, la región del Oeste y Medio Oeste norteamericano evolucionó a tal grado de convertirse en poderosos estados como California, Nevada y Colorado. Se trata de una extensa región en donde viven, trabajan y estudian inmigrantes y nativos de todas las razas y que, al igual que los pioneros, han construido un formidable y poderoso territorio liberal y democrático de la Unión Americana.

La evolución de las regiones del oeste norteamericano trajeron consigo fórmulas nuevas al concepto de frontera a las que Turner calificó como las “válvulas de escape” de los explotados de las grandes urbes y de los países que no han podido o no han tenido el coraje para alcanzar el desarrollo para proporcionar la suficiente alimentación, educación, empleo y seguridad a sus naciones.

El concepto frontera de Turner, creció y se transformó debido a que Estados Unidos es un país en expansión que tiene fronteras terrestres y marítimas. Las más amplias con México de 3,185 kms. y Canadá con 8,891 kms. La frontera con México, históricamente ha sido un constante ir y venir, objeto de guerras de intervención hasta migraciones de millones de personas provenientes de México, de Latinoamérica y del resto del mundo, que han contribuido con trabajo y esfuerzo para formar la nación que hoy conocemos.

Hoy, la frontera con México vuelve a ser tema internacional e instrumento político del Señor Trump con objeto de ir abonando el terreno rumbo a la reelección. Sin embargo, el tema de la frontera que usó para rasgarse las vestiduras en defensa del país y de la seguridad del territorio de los Estados Unidos no le sirvió de mucho al perder la mayoría en la Cámara de Representantes.

Lo anterior viene al caso porque se han ido desplazando, a través del territorio mexicano, caravanas de miles de personas (mujeres, hombres, adolescentes y niños) que tienen como meta llegar a la tierra prometida para vivir “el sueño americano”, toda vez que la vida en sus países se volvió insoportable, sin destino y sin esperanza como les ocurrió a los que han inmigrado a ese inmenso territorio arrebatado a México en la Guerra de 1848.

Hoy, la frontera Sur de Estados Unidos ha sido armada con tropas del ejército, sellada con alambres de púas electrificados y guardias migratorios que con armas de largo alcance esperan la llegada de los migrantes.

@luis_murat