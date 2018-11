Vanesa Martín presentará en gira por Latinoamérica su más reciente disco

Madrid .- Tras el éxito que tuvo con su disco “Munay”, la malagueña Vansea Martin volverá a Latinoamérica, y con ello a México, en junio del próximo año con “Todas las mujeres que habitan en mi”, su sexto álbum de estudio.

Considerado como su proyecto más íntimo, serio, atrevido y sensual hasta la fecha, Martín reconoció que tras el éxito de “Munay”, este nuevo proyecto ha constituido un reto muy interesante.

Sin embargo, durante espacios de giras, en aviones, trenes, o los pocos momentos que estuvo en casa, fue escribiendo canciones que ahora forman parte de este nuevo disco, compuesto por 13 temas sugerentes y vibrantes.

“Yo me agarré a mi esencia, a mi raíz, y con este disco me he permitido ir de una licencia hacia otra, con canciones que te recuerdan a veces o a mi origen o al sur, que es de donde vengo, de Málaga”, dijo.

Aseguró que “yo pensaba en cómo hacer otro disco que relativamente supere ‘Munay’, porque todo es relativo, pero cuando me puse a repasar el material que ya tenía, me encontré que era el momento de salida de estas canciones”.

En “Todas las mujeres que habitan en mi” se incluyen tres colaboraciones con la portuguesa, quien nació en Mozambique, Mariza, el argentino Abel Pintos y la puertorriqueña Kany Garcia.

“Pídeme”, el dueto con Mariza, es, según la artista malagueña, “un sueño hecho realidad”. Se trata de una canción en español y portugués que aumenta la sensibilidd y grandeza en las voces de ambas.

“En el aire” es interpretada con Abel Pintos, el artista argentino más escuchado en Spotify desde 2014 y que cuenta con 13 Premios Gardel, incluyendo tres Gardel de Oro; dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2004 y otros premios.

El tercer dueto, “Desobedecerme”, fue grabado con la cantautora, guitarrista y productora puertorriqueña Kany García, una voz férrea y sedosa a la vez cuyas letras destilan urgencia y denotan una riqueza de influencias que son mecha de inspiración.

La gira de “Todas las mujeres que habitan en mí” arrancará el 30 de marzo de 2019 en Sevilla, para seguir con ciudades españolas pero en junio Vanesa Martín estará en Latinoamérica y a fines del año estará, por primera vez, en Dublín, Edimburgo y Londres.

“Es la primera vez que voy a Londres, a Dublín, a Edimburgo, lo cual me ilusiona, porque de repente ir a un sitio donde supuestamente no saben nada de ti y arrancar con todo lo que ya sabes, es como cuando dices, yo lo voy a hacer, es fascinante”, expresó.

Indicó, sin embargo, que en todos los casos sus canciones son en español y seguirán siendo en español.

Asimismo, puntualizó que de todas las mujeres que habitan en ella, las cualidades que más admira son la sinceridad y la honestidad.

Con este nuevo proyecto, la artista malagueña regresa tras dos años después de “Munay” con el que consiguió doble disco de platino y de su extensa gira por España y Latinoamérica con más de 70 conciertos en un año.

Grabado entre Los Ángeles y Málaga, producido por Eric Rosse, este proyecto supone la madurez de Vanessa Martín como artista, compositora y músico, conservando la frescura y fuerza de sus primeros trabajos.

Ntx