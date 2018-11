Advierte Trump que abandonará ruedas de prensa si le faltan al respeto

Washington, EUA.- El presidente Donad Trump advirtió hoy que abandonará las conferencias de prensa cuando considere que los reporteros no se comportan con decoro y le den un trato inapropiado, y añadió que ha instruido a los miembros de su gobierno a hacer lo mismo.

Asimismo reveló que la Casa Blanca trabaja ya en el diseño de las reglas para la interacción de los periodistas con él y otros funcionarios de gobierno, dejando en claro que a su administración no le temblará el pulso para tomar medidas, aún si éstas tienen consecuencias legales.

“Si no hacen caso a las reglas y regulaciones, vamos a regresar de vuelta a la Corte y vamos a ganar, pero de manera más importante, simplemente nos vamos a retirar, y ustedes van a terminar no muy felices”, dijo el mandatario a reporteros en la Oficina Oval.

El mandatario evitó referirse de manera directa al fallo de un juez que horas antes ordenó a la Casa Blanca restaurar la acreditación al periodista de la cadena CNN, Jim Acosta, que le fue retirada después de protagonizar una confrontación con Trump la semana pasada, durante una conferencia de prensa.

“Estamos escribiendo reglas y regulaciones para fijar una postura”, señaló cuando le preguntaron al respecto, explicando que estas normas aluden al decoro que los reporteros deberán mostrar.

Acosta fue despojado de su acreditación después que se rehusó a entregarle el micrófono a una edecán durante una rueda de prensa, donde le hizo un par de preguntas a Trump, quien se rehusó a responder a una tercera diciendo que ya era suficiente.

El reportero ignoró el pedido de Trump para que soltara el micrófono, y aunque la vocera Sarah Sanders aseguró inicialmente que Acosta había forcejeado con la edecán, después sostuvo que el retiro de la credencial se debió a que el periodista fue irrespetuoso.

“Queremos libertad de prensa total, es muy importante para mí, es más importante para mí que lo que muchos creen, pero tienes que actuar con respeto en la Casa Blanca”, insistió el mandatario.

Trump aseguró que algunos de funcionarios de su gobierno son tratados de manera ‘terrible’ por parte de los periodistas durante conferencias de prensa, y manifestó que espera poner fin a esas situaciones con las nuevas reglas.

“Estamos estableciendo ciertos estándares, que es lo que la corte está requiriendo. Siempre libertad de prensa, siempre Primera Enmienda, como debe ser”, aseveró Trump, quien reiteró que no pasará por alto ningún comportamiento inapropiado por parte de los periodistas que cubren la Casa Blanca.

“Si sentimos que las cosas no están siendo tratadas de manera apropiada, que la gente no está siendo tratada de manera apropiada, siempre tenemos el derecho de irnos, y creo que algunos medios no van a estar muy felices si eso pasa”, indicó.

NTX