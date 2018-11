Julieta Venegas sigue los pasos de Charly García en programa biográfico

México .- Para la cantante mexicana Julieta Venegas es una experiencia inolvidable el haber convivido y conducido la primera biografía autorizada de Charly García, la leyenda argentina de rock a quien tanto ha admirado durante toda su vida, en un programa de National Geographic (Nat Geo).

“De manera personal fue muy emocionante conocer a Charly, el poder hablar con él de música, la gente que me conoce sabe que soy una gran admiradora de él, también me encantó ver sus principios como músico”, dijo la cantante en entrevista telefónica con Notimex.

La cantautora mexicana fue elegida para encargarse de la conducción del programa “BIOS: vidas que marcaron la tuya”, en el que durante dos horas Julieta seguirá los pasos del icono argentino Charly García, desde sus inicios hasta la actualidad, y se darán a conocer muchos detalles inéditos de su vida.

“Charly siempre ha sigo alguien que me ha marcado musicalmente, todas sus canciones tienen una personalidad especial, siempre te da algo por descubrir y yo como compositora y pianista fue una gran oportunidad para mí”, indicó la cantante.

La intérprete indicó que fue algo increíble poder descubrir las similitudes que existen entre ambos. “Es una persona que siempre ha estado bien marcada por la música, él estuvo en un conservatorio y yo igual, entonces me encantó compartir una relación que tenemos bien marcada de la música.

“Esta experiencia me dejó el que debo aprender más sobre mi oficio, sobre la música y todo lo que hago”, expresó Julieta al relatar lo que le dejó como enseñanza el programa, tras haber estado seis semanas conviviendo con Charly y haber aprendido muchas cosas de él.

Señaló que para poder conducir la emisión tuvo que hacer una profunda investigación sobre la vida y el mundo del artista sudamericano.

“Antes de eso me puse a leer más entrevistas, leí más material como los libros que hay de él, me puse a estudiar sus canciones, me di a la tarea de leer muchas entrevistas de él, me quise adentrar en el mundo de Charly”, dijo.

“Siempre me había enfocado a escuchar su música y sabía muy poco de su vida y menos sobre la parte privada de Charly, me gustó mucho ver cómo es en realidad, su manera de escribir canciones, su música está muy unida a su vida, a la historia, que a través de sus canciones está contando parte de la vida de la historia de Argentina y eso le llamó mucho la atención”.

Otro aspecto que le llamó mucho la atención a la cantautora fue que las letras de todas las canciones del músico argentino tienen distintos y profundos significados, puesto que se pueden entender de diferentes maneras, tanto que existen libros especializados en estudiar sus composiciones.

“Está el analizar sus canciones, todas las letras, él se llevó mucho por la melodía, por la metáfora, pero siempre expresando muchas cosas”, añadió.

El documental se narra a través de diferentes entrevistas y está basado en 20 horas de material fílmico exclusivo, de diferentes momentos de su vida, que muestra la música de Charly en las bandas, así como solista, además de contar detalles de su vida privada y profesional.

Por otro lado, Julieta indicó que esta experiencia le hizo ver que hay muchos aspectos atemporales que convierten a Charly en una leyenda, “él tiene una manera muy personal de escribir sus canciones, tiene también que ver con su percepción del mundo y una sensibilidad muy especial, además del bagaje musical que él ha construido”.

Finalmente, subrayó que es bueno que se hagan este tipo de biografías en reconocimiento a las grandes leyendas musicales, “es bueno que lo reconozcan y le den la importancia que tiene Charly, ha habido un gran desarrollo en la música latina y es bueno reconocer a las leyendas que han marcado la música y han dejado una huella, y hace que otras generaciones también entiendan cómo fue esa historia”.

La biografía con Charly García se estrenará el próximo 18 de noviembre en México, bajo la producción de Underground y la dirección creativa de Sebastián Ortega. Otras leyendas musicales protagonizarán “BIOS: vidas que marcaron la tuya”.

Ntx