“Roof Paint Chiskodelia”, alternativa para vestir edificios

Guadalajara .- Francisco Mojica Morett, mejor conocido como Chisko, artista plástico originario de Tapalpa, Jalisco, presentó su propuesta denominada “Roof Paint Chiskodelia”.

Es una obra que plasmó en la azotea de un bar. Se trata de un movimiento cultural que invita a que el paisaje urbano adquiera un colorido más atractivo y un rostro más armonioso.

“Vivimos en la era del Google maps o de los drones que nos proyectan otra cara de la ciudad y pensando justo en estos elementos que ya son parte de nuestro lenguaje, pensé que podría invitar a la gente a decorar sus azoteas, comenzando por grandes rascacielos o lugares como el emblemático Black Sheep”, comentó.

Para la presentación del Roof Paint Chiskodelia, el pintor montó también un total de 35 obras de su última colección en los muros del bar “The Black Sheep”, exhibición que permanecerá abierta al público durante un mes.

“Los visitantes podrán apreciar parte de lo último que he producido. Es una colección que la he bautizado como `Visiones Policromáticas´, el nombre se desprende de los trazos y colores que me inspiran”, explicó Chisko.

Como parte del festejo del 11 aniversario de citado bar, se habilitaron tres nuevas áreas; el Cuarto 3D, inspiración y creación de Chisko, donde los asistentes podrán adentrarse al mundo y elementos que inspiran al artista, además de poderse tomar una selfie que resulta una experiencia alternativa.

También se habilitó una sala de cine donde se proyectará el corto inspirado en el Roof Paint de Chisko que el cineasta Izak Reyes, director general de la casa productora Artrua, rodó para atrapar dicho movimiento cultural.

