Pánic! At The Disco sorprende con Bohemian Rhapsody en el Corona Capital

México.- La locura se desató en el Corona Capital con la aparición de Panic! At The Disco en uno de los escenarios, pues la banda que sorprendió al público con la interpretación de “Bohemian Rhapsody” de Queen.

La agrupación de rock originaria de Estados Unidos atrajo a la mayoría de los asistentes del festival, lo que dificultó la movilidad de todos los que querían acercarse para verlos.

Con una increíble interpretación de “Bohemian Rhapsody” el cantante Brendon Urie, único integrante original de la banda que se fundó en el 2004, sorprendió a la audiencia que esperaba al grupo con emoción.

“Tenía mucho que no venía la banda, soy fan desde la secundaria y nunca los había podido ver, me encantó revivir mi época de adolescente y sus canciones son tan inspiradoras que las amo, tengo todos su discos y no importa si solo quedó uno de los integrantes, para mí siempre será lo mejor”, dijo Edna Gutiérrez en entrevista con Notimex.

Una multitud se posicionó en el escenario “Corona light”, quienes se aferraron a los lugares más cercanos del escenario para poder ver a una banda representativa del nuevo milenio. El público cantó sin importarle que Brendon Urie sea el único que queda de la banda original.

Entre los éxitos que tocó la banda estuvieron “I write sins not tragedies”, “High Hopes”, “The ballad of Mona Lisa”, “Girls/girls/boys” cerrando con “Victorious”.

NTX