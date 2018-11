Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

* Alertas de viaje de Estados Unidos.

* Inconstitucional Ley de Seguridad Interior.

* Abusos y amenazas a periodistas en Chihuahua una constante.

El pasado jueves, el Gobierno de los Estados Unidos actualizó el mecanismo de prevención para que los ciudadanos norteamericanos viajen. En los últimos años y ante el brote de violencia e inseguridad en México, varios destinos turísticos se han visto amenazados por el sistema de alertas, toda vez que este mecanismo no necesariamente se basa en fuentes fijas de información, ya que en muchas entidades las autoridades norteamericanas no tienen representación consular, y en esos casos los datos se basan en recortes periodísticos e información de boca en boca, que carece de veracidad y de fuentes confiables de información, lo que ha generado la necesidad para las autoridades estatales, de viajar a Washington con elementos verídicos y confiables de información, para de primera mano, aportar elementos que permitan no ser señalados por las autoridades estadounidenses.

Si bien la violencia e inseguridad que se vive en nuestro país es elevada, hace tiempo que no se registra la muerte violenta de ningún turista extranjero en los destinos turísticos, y pese a que en la mayoría de los casos los ataques violentos obedecen a venganzas y cobro de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada, la situación no justifica el que las autoridades norteamericanas señalen a nuestro país, sin elementos suficientes. Bastaría con verificar los actos violentos y los índices delictivos en ciudades como Miami o Los Ángeles, para que entonces México también emitiera alertas en las mismas condiciones.

Sin duda es un tema muy discutible; sin embargo, son varios los países que, como Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia, en distintos momentos han señalado a destinos mexicanos entre las alertas de viaje, lo que nos lleva a integrar mejores fuentes informativas, que destaquen los índices delictivos de manera transparente, para que se permita tener claridad sobre los actos delincuenciales y de violencia, para que otras naciones puedan emitir recomendaciones o alertas confiables para sus ciudadanos al viajar a México.

Tómelo con interés.- Está semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior, mediante la cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía normar la actuación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad en nuestro país. Si bien esta ley en efecto fue señalada desde el origen por violar los derechos fundamentales, ahora el problema es que urge una nueva iniciativa, una que establezca con claridad el papel del Ejército y de la Marina en labores de seguridad.

La estrategia presentada el pasado miércoles por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se basa en los apoyos que brinden el Ejército y la Armada a las policías federal, estatales y municipales, por lo que es urgente que el poder legislativo analice y establezca, a la brevedad, las condiciones legales en que se basará la actuación del Ejército y de la Marina en labores de seguridad.

Tómelo con atención.- En este espacio, durante los últimos dos años, hemos dado cuenta de distintos ataques a la Libertad de Expresión en Chihuahua. La administración de Javier Corral, se ha caracterizado por actos de reprensión y amenazas en contra de periodistas y comunicadores en la entidad.

Chihuahua carece de un marco legal equitativo para el ejercicio periodístico, lo que limita el actuar de periodistas y comunicadores. Es lamentable que pese a que en el ámbito federal se han establecido obligaciones legales, como la creación de fiscalías especializadas para delitos contra la libertad de expresión, y la operación de mecanismos de protección a periodistas, en Estados como Chihuahua las garantías para periodistas y comunicadores sean mínimas.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.