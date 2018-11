“Frozen”, “Coco” y superhéroes de Marvel visitarán México en 2019

Laredo, .- Los personajes de Disney tienen preparadas muchas sorpresas para México el próximo año, ya que llevarán tres espectáculos que sorprenderán a niñas, niños y adultos, entre ellos “Frozen” y superhéroes de Marvel.

La directora de la empresa productora Feld Entertainment, Marlene Toussaint, aseguró a los medios que el público mexicano adora a Disney, por lo que para el próximo año tendrán dos espectáculos sobre hielo: “Frozen” y “Mickey’s search party”, aunque el nombre en español está por definirse.

“El show nuevo de verano es el que está estrenándose en Estados Unidos, tiene un número de ‘Coco’, un poco más grande que el que vimos en 2018, porque sabíamos que el público de México iba a pedirnos algo”, indicó.

Además, el espectáculo completo que incluye a varios personajes y princesas de Disney, tendrá nuevos elementos como un brincolín en el hielo y un número de “Bella”, en el que siete patinadoras se elevan al mismo tiempo, como una especie de carrusel humano, detalló.

Reconoció que la parte de “Miguel”, el pequeño protagonista de la película “Coco” era muy corto, porque solo consistía en dos números que sumaban alrededor de cinco minutos, por lo que optaron por ampliarlo y ahora incluye unos postes que bailan y personajes gigantes con el tema de Día de Muertos.

Asimismo, adelantó que próximamente realizarán en la capital mexicana la presentación oficial de un espectáculo con los superhéroes de Marvel (Marvel Universe LIVE!) el cual complacerá a los niños, quienes habían estado un poco olvidados ya que la mayoría de las veces tratan sobre princesas.

Respecto al “show” de “Frozen”, de dos horas de duración, el cual será el primero en llegar a México, indicó que los embajadores son “Mickey Mouse”, “Minnie Mouse”, “Goofy” y “Donald”, así como otros personajes invitados, como princesas.

“Es la producción más grande en cuanto a escenografía, vestuario y props, que le llamamos a los elementos escenográficos. Es el mismo ‘show’ original con los personajes originales, es la única oportunidad que tiene Disney de ver personajes en vivo en su ciudad, así como en los parques de Disney”, afirmó.

Tras concluir sus presentaciones en esta ciudad estadunidense, los personajes de “Frozen” continuarán de gira por este país, y luego viajarán a México para estar del 23 al 27 de enero en el Palacio de los Deportes; del 31 de enero al 3 de febrero en Acrópolis Puebla y del 7 al 10 de febrero en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

“Para México se está contemplando que un par de niños estén invitados sentados a un lado del escenario, durante la presentación del número musical de verano, con “Olaf”, mediante una promoción que vamos a tener con los patrocinadores”, señaló la directora.

Consideró que este espectáculo, el cual es el único de “Disney on Ice” en donde se plasma por completo la película, fue un éxito en México, y la gente sigue cantando las canciones, aunado a que están anticipando a la segunda parte de la película que se estrenará en el año 2019, y por primera vez estarán en Puebla.

“El tour comenzó en septiembre de 2014 y ha llegado a más de nueve millones de personas en más de 140 ciudades en el mundo, en cuatro continentes; se trata de la quinta temporada, por lo que cuenta con algunas modificaciones en escenografía y un par de números”, contó.

“Frozen” se presentó del jueves 15 al domingo 18 en la Sames Auto Arena de Laredo, Texas, donde decenas de niñas vestidas como “Elsa” y “Ana”, las princesas protagonistas del show, así como algunos pequeños con gorras de su helado amigo “Olaf”, pudieron cantar los temas más populares como “Let it go” y “Love is in open door”, que en Mexico contarán con versiones en español.

Ntx