Para “Canelo” sería importante título mundial en tercera categoría

San Diego .- El boxeador Saúl Álvarez aceptó lo importante que sería entrar en el selecto club de mexicanos que ha conseguido tres títulos mundiales en diferentes categorías, lo cual logrará si derrota al inglés Rocky Fielding.

“Sería una gran historia en mi carrera ser parte del Top Ten de mexicanos en capturar un título mundial en tres divisiones. Es un gran reto para nosotros y una historia que quiero en mi carrera”, señaló.

Indicó que al momento su carrera lo tiene satisfecho, más allá de que existen comentarios que demeritan lo que ha conseguido sobre el ring.

“Como siempre he dicho, siempre me he considerado como el mejor y ahora más que nunca. Estoy aquí por esa razón y por esa motivación de ser el mejor”, apuntó.

Explicó que estar o no estar en la lista de libra por libra ni le emociona ni molesta. “Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Me enfoco en subir al cuadrilátero y a dar todo”.

El “Canelo”, que ya fue campeón medio y superwelter, se prepara para la pelea que sostendrá el 15 de diciembre en el Madison Square Garden, frente a Fielding que expone el título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ntx