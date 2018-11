Univisión aclara que fue sarcasmo expresión de Paulina Rubio sobre Trump

Los Ángeles .- La cadena Univision definió en un despacho como un aparente sarcasmo y un intento de ironía las expresiones de la cantante Paulina Rubio en el concierto del sábado en Los Ángeles, titulado “Las que mandan”, cuando dijo: “Nos gustas, Donald Trump”.

Paulina Rubio no ha dado un comunicado ni ha citado a conferencia de prensa luego de que en las redes sociales esta expresión le ha acarreado críticas, aunque algunos seguidores han salido en su defensa.

“Qué gusto, qué honor. Estoy muy feliz y emocionada de estar esta noche aquí ¿Están listos? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las que mandan! Donald Trump, we like you. ¡Nos gustas, nos agradas, Donald Trump!”, gritó Paulina Rubio frente a sus fanáticos en el evento en el Forum de Inglewood.

Cuando mencionó a Trump, hubo algunos gritos y abucheos, pero fue evidente que la expresión confundió a muchos de los asistentes, sin que Rubio reforzara ni tratara de aclarar el comentario, que en apariencia fue un respaldo al mandatario estadunidense.

El video de lo ocurrido en el concierto empezó a recorrer las redes sociales y las críticas contra Paulina Rubio no se hicieron esperar, aunque algunas personas la defendieron asegurando que quizás se equivocó y quiso decir lo contrario.

Tras el show, Paulina Rubio ofreció una entrevista a los organizadores del evento, en la que dejó entrever que sus palabras a favor de Donald Trump no eran más que sarcasmo y un intento de ironía. “Estábamos aquí antes de que él fuera presidente, dice mi mamá”, se oye decir a Rubio.

En otra entrevista a la cadena Univision, Rubio pretendió explicar su mensaje al referirse otra vez a Trump: “señor presidente, usted que nos quiere tanto, nosotros lo queremos, quiéranos. No vamos a hacer el muro. Lo queremos”, concluyó.

Ntx