Banda Superorganism agradecida con el apoyo recibido en México

México .- Para la banda indie pop Superorganism, que recientemente lanzó un remix de Toy Selectah para su tema “Everybody wants to be famous” fue muy importante incluir a México en su actual gira de conciertos, ya que han recibido apoyo de este país desde su fundación.

La alineación surgida en la ciudad de Londres, se presentó este fin semana en el festival Corona Capital y previamente pisó destinos en Europa como Reino Unido y Estados Unidos, como Chicago, Nueva York, Boston, Philadelphia, Austin, Los Ángeles y San Francisco.

Así lo explicó Harry, integrante del grupo, en entrevista con Notimex, durante su visita a la Ciudad de México, quien platicó que fue una gran experiencia estar en el mencionado festival, pues no esperaban ver a tantas personas y que cantaran todas sus canciones.

“Nos encantó todo, la gente era fantástica, siempre hemos tenido apoyo de México, desde los inicios de la banda, ya que nuestros fans nos mandaban mensajes de que por favor vinieramos.

“Además de que ha sido una ciudad en la que habíamos querido pasear”, explicó el músico, quien agregó que México es uno de los países que tienen más aceptación en la plataforma musical de Spotify.

En marzo lanzaron su primer disco homónimo, luego de nueve meses de estar escribiendo canciones, así que seleccionaron las mejores para tener un buen material discográfico.

Algo que le apasiona de estar en este grupo es que se siente muy libre, pues “no hay reglas, si queremos podemos hacer música dance o rock, no estamos atrapados en un sólo género”.

Cabe mencionar que “Everybody wants to be famous” fue una canción lanzada en enero de 2018 y Superorganism inició un año antes, tiempo en el que ha generado más de 45 millones de “streams” globales y ha trascendido fronteras musicales.

