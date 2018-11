En diciembre concluye entrega de apoyos a damnificados por sismo de 2017 en la capital

México.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que la entrega del apoyo económico para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para el pago de renta concluirá en diciembre próximo.

En la Gaceta Oficial, indicó que el próximo mes termina la vigencia de la entrega de cuatro mil pesos que cada mes se entregan a las personas afectadas de los inmuebles dictaminados como no habitables que pueden ser rehabilitados, no habitables que no pueden ser rehabilitados o en proceso de rehabilitación o reconstrucción a causa del temblor del año pasado.

Los afectados y/o damnificados que solicitaron el apoyo económico para renta debieron acudir de manera personal o con carta poder simple al módulo de atención instalado en el Centro de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, del 22 de agosto al 5 de septiembre.

NTX