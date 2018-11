Kings of Leon, Arctic Monkeys y Santana encabezarán Festival Pa’l Norte

México .- El talento del festival Tecate Pa’l Norte, que se realizará en Monterrey, Nuevo León, incluye rock, pop y hasta reggaetón, además, destacan las bandas internacionales Arctic Monkeys y Kings of Leon.

En el cartel revelado este miércoles también se anuncia la participación en el Parque Fundidora, el viernes 22 y sábado 23 de marzo, de A Day to Remember, The 1975, Alan Walker, Good Charlotte, The Hives y Snow Patrol.

De acuerdo con su página oficial, el talento de habla hispana incluye a Santana, Café Tacvba, Residente, Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hombres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, Reyno y Siddharta.

También participarán 3LAU, Alemán, Guy Gerber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Samantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Paradise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana y La Sonora Dinamita, entre otras bandas.

El festival es uno de los más importantes del norte del país, con el cual se hace referencia a las costumbres y raíces de Monterrey, su industria, su gente y sus montañas, mientras que dentro del parque se representarán los principales restaurantes de la ciudad.

Ntx