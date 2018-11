Alejandro Sanz anuncia fecha de lanzamiento de “No tengo nada”

México .- El cantante español Alejandro Sanz anunció este jueves en sus redes sociales el título de su próximo sencillo, así como una imagen de éste, el cual se estrenará a fin de mes; mientras que su nuevo disco saldrá hasta 2019.

“Este es el fruto de mis desvelos. #NoTengoNada será vuestra el día 30 de noviembre”, indicó en su cuenta de Twitter, lo cual también público en inglés y en portugués.

El posteo fue acompañado de una imagen de Sanz con la frase “No Tengo Nada”, seguida de una A invertida, un punto y su apellido; mientras que en otro tuit en donde emplea el mismo hastag, añadió el link de un video en el que se confirma la fecha del estreno.

En la plataforma de YouTube, el video de apenas cuatro segundos de duración, muestran a una chica rubia, la cual porta un uniforme de camarera y sostiene en sus manos una cafetera, mientras que detrás de ella se observa que está en la cocina de algún restaurante.

Previamente, los seguidores de Alejandro Sanz en las principales ciudades de España y América descubrieron carteles con diferentes versos en alusión a su próximo material, los cuales compartieron en fotografías con el hastag #NoTengoNada.

“Yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, sólo a ti” y “Yo no tengo nada. Si me das vuelta a los bolsillos, niña. Yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos”, son parte de las frases de los carteles.

