El pueblo es sabio, bote a corruptos

Héctor Moctezuma de León.

Ningún perdón, ningún olvido, el pueblo es sabio y exige que los corruptos del peñato, incluyendo al jefe, se vayan a la cárcel después del primero de diciembre. El pueblo manda, vamos a ver si es cierto, porque Andrés Manuel López Obrador primero dijo que la venganza no es su fuerte y ante la presión de la opinión reculó para proponer una consulta nacional organizada por el INE para decidir si se juzga a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

Ante los televisos de Tercer Grado, López Obrador reconoció que las redes sociales tienen una gran influencia en la actualidad y justamente serán las redes sociales las que, a partir del primero de diciembre, se manifiesten incesantemente en favor de que los corruptos del actual sexenio y los de los anteriores comparezcan ante la autoridad judicial.

Recuerden el caso de Javier Duarte de Ochoa, al que Peña Nieto no tenía la más mínima intención de meter a la cárcel, por aquello de los millones sacados del erario veracruzano para la campaña del entonces gobernador del Estado de México: fueron las redes sociales las que lo obligaron a dar marcha atrás y ahora el Gordo duerme en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Que no salga con jaladas de que no hay suficientes cárceles para meter a todos los que se han robado los recursos públicos en detrimento del bienestar de la población, no hay pretexto, o qué ¿en la comida de ayer con Enrique Peña Nieto hubo arreglo en lo oscurito? Dice Andrés Manuel que Peña Nieto se portó como un demócrata en la pasada elección presidencial, ésa era su obligación y eso no lo exime de rendir cuentas ante el pueblo sabio.

Si Peña Nieto y su caterva de corruptos no rinden cuentas a la sociedad, entonces el presidente estará apoyando la impunidad y la Cuarta Transformación se irá al bote de la basura. Eso no es un juego, es el futuro de un país que depende de no seguir tolerando a quienes se enriquecieron al amparo del poder y también a quienes por su incapacidad provocaron un quebranto al patrimonio de la nación: la ineficiencia es también una forma de corrupción.

Tengan por seguro de que si el INE organiza una consulta nacional para decidir si los últimos cinco ex–presidentes sean juzgados, el pueblo sabio se volcará para emitir su voto en las urnas a favor de que los manden a la cárcel.

*****

Desde la noche del martes, Eugenio “Geño” Hernández Flores duerme en el frío penal del Altiplano en donde no contará con los privilegios que tenía en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El ex–gobernador de la norteña entidad sufrió un doble revés esta semana porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo para evitar la extradición a los Estados Unidos… Miguel Ángel Yunes no tiene vergüenza. Despedirse con spots en los que asegura que Veracruz cambió en estos dos años que estuvo al frente del ejecutivo veracruzano, es una vil mentira. Lo mejor que puede hacer es quedarse callado, porque su eterno rival Fidel Herrera Beltrán puede darle una sorpresa a través de incondicionales que logró colar en el equipo de Cuitláhuac García quien despachará en el Palacio de Gobierno de Xalapa a partir de este primero de diciembre.

