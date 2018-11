Liliana Ibañez asegura que prendió más en Mundiales que Olímpicos

México .- La nadadora mexicana Liliana Ibañez compartió que aprendió más en su trayectoria en las recientes Copas Mundiales de Tokio y Singapur, que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

“Son competencias diferentes, pero mi mejor experiencia fue en las Copas de la FINA realizada en Tokio y Singapur”, comentó la sirena, originaria de Celaya, Guanajuato, y residente en Texas, Estados Unidos.

Ibañez López, en entrevista con Notimex, habló de su carrera, sus logros, satisfacciones y esfuerzos dentro de la piscina, que le redituaron su mejor premio, el sexto lugar en la Copa Mundial realizada hace unos días en Singapur, con tiempo de 53.19 segundos en 100 metros libre.

“Las Copas del Mundo de Tokio y Singapur son dos de las siete paradas de la FINA y pude asistir a las últimas dos. Estoy muy contenta con resultados, con seis récords mexicanos y dos finales con las mejores el mundo”, recordó.

Hizo una relación de las Olimpiadas y de los Mundiales: “Fui a Londres y Río de Janeiro y del nivel con Mundiales hay diferencia; en olímpicos participan 800 nadadoras, pero nos las ves porque son diferentes heats eliminatorios.

“En mundiales no había tenido los tiempos para competirles; son tiempos de nivel mundial y pude competir al lado de ellas, no lo puedo comparar, no hay competencia más grande que los olímpicos; pero aprendí más en mundiales, que en los cuatro Juegos Centroamericanos, aprendí de nadadora competidora”, expresó.

La sirena guanajuatense agregó que “llegas a Juegos Olímpicos representando al máximo a tu país, peleas por algo que son medallas; están de por medio las preseas si mejoras tiempo ganas el oro y en mundial tienes que ser la mejor atleta enfocada en el resultado”.

Liliana Ibañez finalizó que tendrá un calendario cargado en los próximos meses, en 2019 los Juegos Panamericanos de Lima, donde buscará clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y representar con orgullo a la natación mexicana.

Ntx