México puede vivir sin corrupción, considera asociación civil

México.- La asociación civil, MéXXIco Libre de corrupción, llegará a 35 ciudades del país el próximo 24 de noviembre para promover la campaña #SinMordidas, que busca contribuir a la construcción de un país sin ese problema.

Al respecto, el especialista en mercadotecnia y comunicación, Enrique Vigil, quien pertenece al comité directivo de la asociación, informó en entrevista para Notimex que la corrupción no es una cuestión cultural y tampoco está en los genes de los mexicanos, es un problema derivado de la dinámica social y económica.

“Estamos convencidos de que en México podemos vivir sin corrupción y lo primero que hay que hacer es asumir un compromiso personal”, dijo que el compromiso significa sacrificios, por ejemplo, al hacer trámites engorrosos que parecieran estar diseñados para que el usuario termine pagando montos ilegales.

Pese a ello, explica que es posible evitar las frases como “con dinero baila el perro” o “hay que aceitar la máquina para agilizar los trámites” y aunque es más tardado, los usuarios pueden incursionar en un negocio, construir su casa o hacer cualquier trámite sin pagar “mordidas”.

Detalló que la corrupción se encuentra en todos los ámbitos del país, desde las contribuciones que tienen que dar los grandes contratistas, hasta los montos que se otorgan a los agentes de tránsito o a los funcionarios que ofrecen las licencias para abrir un negocio pequeño.

“MéXXIco Libre de corrupción que se constituyó en 2016, un grupo de once amigos nos juntamos porque pensamos que había que hacer algo para contribuir a hacer un país libre de corrupción, entonces formamos la asociación, originalmente éramos 11 los asociados, hoy somos 13 mil”, afirmó.

Destacó que la intención de la asociación es tener una red tan grande como sea posible, ello para que más fuerte sea la voz de las personas que están en contra esta problemática.

Ante la coincidencia de la causa de la asociación y del nuevo gobierno federal, Vigil explicó que no estarán dentro del gobierno y no tendrán ningún acercamiento toda vez que son apartidistas y no permitirán ninguna contribución.

Explicó que en la página de Internet www.mexxi.co es posible conocer los parques en los que voluntarios entregarán paliacates a las personas para que las coloquen a sus perros y después compartan una fotografía en las redes sociales con la etiqueta #SinMordidas.

Señaló que con esta campaña buscarán superar su propia meta con más de tres millones de impactos e interacciones en redes sociales; además buscarán la inscripción en la red de siete mil personas con lo que sumarán 20 mil asociados que se comprometen a no participar en actos de corrupción, mantenerse informados y “pasar la voz”.

En el consejo consultivo de MéXXIco Libre de corrupción está integrado por personalidades como la directora de orquesta, Alondra de la Parra; el chef, Enrique Olvera; y el tenor Fernando de la Mora.

Dijo que la asociación tiene entre sus ejes la comunicación, estructuras legales y educación, en este último punto, dijo que en los próximos días presentarán un videojuego para niños para evitar la corrupción.

