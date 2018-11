Necesario mayor presupuesto para evitar más fallas en el Metro

México.- Las recientes fallas que se han presentado en la Línea 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro se deben a que no existe el presupuesto necesario para darles mantenimiento preventivo y correctivo, aseguró el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo.

“Las causas son la falta de recursos económicos, de material, para cambiar todo lo que ya no funciona; hay que considerar que son equipos que tienen en la Línea 2, 48 años de haberse instalado, equipo ya obsoleto, muy desgastados, que ya terminó su vida útil”, detalló.

En entrevista con Grupo Fórmula, señaló que estas condiciones hacen que sea posible que vuelvan a ocurrir accidentes como los pasados incendios en la subestación del metro Xola.

“Estamos expuestos a eso si no se le ponen atención, si no se afinan los recursos necesarios para dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos, no solo en la Línea 2, la Línea 1 la tenemos en un grado de afectación mayor que la 2, a la que le dimos mantenimiento hace unos 20 años, sin embargo la 1 necesita que le cambien todo equipo, desde rieles, barra guía, durmientes; la Línea 1 requiere prácticamente hacerla de nuevo”, destacó.

Asimismo, Espino Arévalo compartió que ya platicó en tres ocasiones con el equipo de la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien le entregó un diagnóstico puntual de la condición actual en la que se encuentran los 384 trenes del STC Metro, de los cuales más de 100 requieren rehabilitación y modernización, mientras que los restantes deben recibir mantenimiento.

“También le hablamos de la Línea 1 que es importantísima rehacerla, independientemente de que la parte de instalaciones fijas, que son los equipos eléctricos, electromecánicos, están en pésimas condiciones por eso tenemos la urgencia y necesidad de cambiarlos por un equipo modernizado y nuevo”, alertó.

