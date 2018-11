Se embozan activistas para realizar pintas en la Glorieta de Insurgentes

México.- Al cumplirse 50 meses de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” protestaron en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Glorieta de los Insurgentes, colonia Roma, donde se encapucharon para realizar pintas.

El grupo, entre 150 y 200 personas, rayaron los accesos y las paredes principales de la dependencia, en su exigencia para que sean juzgados funcionarios federales por la desaparición de los 43 normalistas.

Los estudiantes llegaron en tres autobuses a la Ciudad de México provenientes de la autopista México-Cuernavaca, para luego avanzar sobre calzada de Tlalpan y avenida Chapultepec.

En el lugar hay presencia policíaca que se mantiene a distancia vigilando que no afecten a terceros. El grupo de manifestantes no ha descartado realizar otras acciones de protesta o trasladarse a otro punto. Afortunadamente, a pesar de las pintas y los gritos, no hay acciones de violencia.

La afectación a la circulación permanece sobre la avenida de Los Insurgentes, la calle de Puebla y Paseo de la Reforma.

NTX