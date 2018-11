Habitantes apoyan construcción de hospital en Cuajimalpa, dice alcalde

México.- El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, aseguró que no es la población de la colonia Contadero la que se opone a la construcción del Hospital General en esa demarcación, sino solo un grupo de 20 vecinos que “tienen una postura política y muy radical”.

Entrevistado luego de una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, lamentó la suspensión de la obra, ordenada por el juez primero de distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis.

“Es lamentable esta suspensión porque visualizamos claramente la perdida de muchos recursos que van a afectar de manera importante, no solamente la ejecución de la obra, no es la suspensión de una obra que no impacte de manera directa a la población, estamos hablando de la salud de los vecinos”, expresó.

Consideró preocupante que si bien ese grupo de vecinos que interpuso este amparo haya visualizado las afectaciones a la movilidad de la demarcación por el hospital, no vean las necesidades, pues esta es la única demarcación que no cuenta con un hospital público.

“Solamente tenemos hospitales privados, lo que nos obliga a trasladar a los residentes que se encuentran en un padecimiento médico a hospitales privados que son incosteables por la mayoría de la población de Cuajimalpa”, comentó el funcionario.

Sostuvo que los vecinos que se oponen a la construcción del hospital “tuvieron una participación política en las pasadas elecciones del 1 de julio, por lo que habría que revisar cuál es su interés, pues este no puede estar por encima de la salud de los ciudadanos”.

Durante la reunión de trabajo, el alcalde explicó que se realizó una consulta con los vecinos de Contadero y que éstos han expresado su apoyo a construir el Hospital General en terrenos donde se encontraba el anterior, el cual fue derruido luego de la explosión de una pipa de gas.

Explicó que se han tenido acercamientos con el gobierno de la ciudad para revisar el tema, incluso con uno de los vecinos opositores a la construcción del hospital.

Indicó que si bien Cuajimalpa requiere ese hospital, las autoridades de la alcaldía serán respetuosas de la ley y de los fallos judiciales, aunque analizan como pueden dar la defensa jurídica de su construcción como terceros interesados.

Por otro lado, Rubalcava Suárez dijo que este año la demarcación tuvo un presupuesto de mil 790 millones de pesos y solicitó un incremento a dos mil millones de pesos para el próximo año, pues es una de las alcaldías con mayor población flotante y crecimiento.

En su oportunidad el diputado de Morena, Eduardo Santillán, aseguró que vigilará de manera acuciosa el ejercicio del presupuesto en la demarcación gobernada por el alcalde de extracción priista, a lo cual éste consideró que se trata de una postura política.

