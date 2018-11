Sheinbaum presenta programa “Las 10 reglas del buen conductor” 

México.- La jefa de Gobierno electa en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Las 10 Reglas del buen Conductor, como una “campaña pedagógica” que busca mayor responsabilidad y convivencia en la capital.

En conferencia, explicó que el objetivo del decálogo que lleva por lema: “Sé amable, todos llevamos prisa” es proteger a los más vulnerables como lo son peatones y los ciclistas.

“El tema central es evitar incidentes fatales y el 50 por ciento de muertes o accidentes graves tiene que ver con los automovilistas”, recalcó.

La campaña iniciará el 6 de diciembre en redes sociales y medios electrónicos con las siguientes recomendaciones:

1.- No rebases el límite de velocidad; 2.- No manejes alcoholizado; 3.- No debes mensajear al leer; 4.- En luz roja, no hay vuelta continua; 5.- Respeta el metro y medio de los ciclistas; 6.- En cruces no señalizados el paso es uno a uno; 7.- En moto usa en casco, en coche el cinturón; 8.- No obstruyas el paso peatonal; 9.- No te pases la luz amarilla; y 10.- No estaciones en doble fila.

“Hay un tema de agresividad muy importante en el conductor (de automóvil) y si entre todos le bajamos y cumplimos al menos estas 10 reglas la movilidad y la tranquilidad en la cuidad va a ser mejor”, expresó Sheinbaum.

Por su parte, Rodrigo Díaz, futuro subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad destacó la necesidad de crear mecanismos de interacción basados en el respeto mutuo.

“Lo que queremos con este decálogo son tres cosas: proteger a todos los usuarios de la vía; segundo, optimizar el flujo; y tercero, mejorar la experiencia de viaje y de ocupación del espacio público”.

En su oportunidad, Luis Ruiz, quien será el director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, aclaró que el decálogo no pretende sancionar, sino crear mayor consciencia y fortalecer los hábitos de conducción.

“Cualquier medida que nos permita salvar una vida o evitar un accidente en donde el lesionado esté propenso a una discapacidad es más que suficiente para justificar este programa”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo lunes y junto al próximo secretario de Movilidad, Andrés Lajous, presentará el Plan para Sustituir el Sistema de Fotomultas.

