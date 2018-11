Tijuanenses: ni xenófobos, ni racistas

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Me han escrito varios amigos fronterizos, especialmente de Tijuana, para externarme su enojo por el trato injusto y sesgado que les han dado muchos medios de comunicación… ¡sólo por el hecho de externar posturas críticas frente a los migrantes centroamericanos que ya se agolpan en la línea que separa a México de los EEUU!

“¡Qué fácil es juzgar desde los estudios de televisión y las redacciones de los diarios!”, me dice uno. “La tensión es permanente y creciente”, me dice otra. “Ojalá puedas escribir algo al respecto”, me invita uno más.

Aprecio mucho que valoren mis artículos sobre la Caravana Migrante: “Fuiste la única pluma crítica al respecto, desde un principio”, me dice un viejo amigo tijuanense. Y sí, algo hay de cierto en esto. Desde que tuve noticia de la primera ola de la Caravana Migrante, la que salió de San Pedro Sula (Honduras) el pasado 12 de octubre, mi postura siempre ha sido crítica al respecto.

Vaya, no me tragué nunca el rollo de lo “políticamente correcto”: “Pobrecitos migrantes, cómo sufren, debemos ayudarlos, son nuestros hermanos, maldito Trump y bla bla bla”. Es fácil caer en las arenas movedizas de discurso victimista-chantajista, tan común en nuestros tiempos.

No desconozco las aciagas condiciones de vida que afectan a muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños: violencia, delincuencia desbordada, pobreza, marginación, etc. Esto de ninguna manera se puede desconocer. Pero considero que estas condiciones no son motivo suficiente para permitir que México se vuelva una nación masoquista, al grado de permitir que se violen sus leyes de forma sistemática y cínica.

La violación de nuestras leyes migratorias no sólo fastidia a los mexicanos: ni siquiera ayuda a los migrantes, porque éstos se vuelven más vulnerables en la medida en la que el gobierno de México ignora quiénes son, cuántos son, en dónde están, con quién viajan y a dónde van.

A nadie ayuda el permitir que nuestras leyes migratorias se flexibilicen y se dejen de aplicar hasta la ignominia. Mal hicieron las autoridades mexicanas en ceder a las presiones y a los chantajes de los migrantes centroamericanos… ¡y justo ahora estamos viendo los resultados y pagando las facturas!

La inconformidad de los tijuanenses resulta comprensible y explicable. Todo el mundo les permitió el paso a los migrantes ilegales: es tan fácil caer en las garras del espíritu estúpidamente filantrópico de lo “políticamente correcto”. Pero ahora esos migrantes han llegado a la frontera norte, de donde seguramente no pasarán, menos con Trump en la Presidencia de los EEUU.

¿Qué sigue entonces? ¿Esperar que nuestra frontera norte se vuelva el receptáculo de todas las olas de la Caravana Migrante? ¿Existe la capacidad de los municipios fronterizos de México para atender las necesidades de todos los migrantes que verán frustrados sus intentos de cruzar hacia la Unión Americana? ¿Podemos exigirles a nuestros paisanos fronterizos que aguanten toda esa presión?

Para colmo, a los tijuanenses y demás paisanos pegaditos al gabacho se los tilda de “xenófobos” y de “racistas”, sólo por manifestar su inconformidad ante una clara y evidente situación de riesgo. ¡A estos excesos llega el espíritu de lo “políticamente correcto”!

¡Pues no debe ser así, señoras y señores! La molestia que despliegan nuestros paisanos norteños no se debe a la situación de extranjería ni al color de piel de los migrantes… ¡sino a su situación de continua y masiva ilegalidad en cuanto se refiere a la internación, al tránsito y a la permanencia sobre el territorio mexicano!

No es un asunto de extranjería ni de color de piel… ¡sino de ilegalidad que se transforma en riesgo!

Y tan así es la cosa que si esos mismos extranjeros estuvieran en México con todas las de la ley, NO HABRÍA NINGÚN PROBLEMA.

Una cosa es ser generoso y solidario… ¡otra muy distinta es dejarse ver la cara de pendejo y, encima, agradecer el abuso!

Una y otra vez hemos visto cómo nuestras autoridades migratorias casi hasta les ruegan a los migrantes para que regularicen su estancia en México, porque hay opciones. Incluso se les ha ofrecido la oportunidad de acceder al estatus de “asilados” o “refugiados”, pero muy pocos han aceptado.

La verdad es que la mayoría de los migrantes sólo quieren pasar por nuestro territorio como Juan por su casa para llegar a los EEUU, exigiendo incluso buena comida, cómodas colchonetas, baños limpios a toda hora, atención médica y hasta camiones.

¿Y su nieve? ¿De limón está bien o la prefieren de coco?

Y encima de todo hay medios sesgados y mentes obtusas que llaman “xenófobos” y “racistas” a los mexicanos que se oponen a la ilegalidad y al abuso por parte de los migrantes, a los mexicanos que se enojan por la pésima actuación de las autoridades mexicanas.

¡Ahora resulta que, para ser considerados “políticamente correctos”, debemos consentir y hasta agradecer que nos pateen el trasero, debemos permitir que nos lleguen a incomodar hasta en nuestra propia casa en nombre de la “fraternidad universal”!

¡Ah, el pinche mundo al revés, pues!

Pues nada… yo aprecio y aplaudo la legítima reacción de los norteños fronterizos, especialmente de los tijuanenses. Sólo hay que hacerles un llamado a los paisanos para que su enojo y su desesperación no se transformen en violencia.

Insistamos, pues, en la necesidad de que los migrantes centroamericanos se avengan a nuestras normas migratorias, que son bastante generosas. E insistamos también en que, de mantenerse la actitud remisa por parte de los migrantes, se proceda sin ambages a su repatriación.

Nadie está obligado a ayudar a los demás en detrimento de su propia condición. Seamos solidarios, no masoquistas.

