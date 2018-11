“Rudeza innecesaria” contra los gobernadores

Francisco Garfias.

Fue hace semanas, en el restaurante “Primos” de la Condesa. Charlamos con el panista Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, entre otras cosas, sobre el papel al que están llamados los “súper delegados”.

Se le veía tranquilo, animado, entusiasmado después de la entrevista que acababa de sostener en Querétaro con Andrés Manuel López Obrador.

El presidente electo le había dicho que no iba a modificar la Ley de Coordinación Fiscal; que los polémicos ”súper delegados” ni siquiera iban a a poder licitar. En síntesis: que no iban a invadir competencias. Eran los tiempos de la “gira de agradecimiento” del presidente electo; los de la sonrisa, los apapachos y las promesas de grandes apoyos en sus estados, y en encuentros con la Conagua.

Parecía que AMLO, de la mano con Manuel Velasco, tenía a los mandatarios en la bolsa.

Pero vino la aprobación “fast track” de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga facultades a los súper delegados de AMLO en las entidades.

Trajo aparejado un brote de rebelión de los doce gobernadores del PAN; del jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano; del perredista Silvano Aureoles; y, en menor grado, de los 14 del PRI.

El pasado jueves, los mandatarios panistas dieron a conocer una carta dirigida al presidente electo en la que le dicen que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales.

Le manifiestan su sorpresa por su intención de someter el mecanismo de coordinación, en materia de seguridad, a los súper delegados estatales. “Eso significa un desdén que nos coloca como simples invitados”, subrayan.

Y advierten: “Es inconcebible una solución de fondo al problema de la seguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.

–¿AMLO los engañó?- preguntamos, ayer, a Pancho Domínguez.

–Hay incertidumbre. No sabremos, creo, hasta el primero de diciembre–, respondió.

El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, fue el primero en levantar la voz.

“No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el Pacto Federal y el orden constitucional”, dijo en un emblemático acto.

Y más: “No podemos permitir que la imposición, por medio del mayoriteo legislativo, atente contra la autonomía y la dignidad de Jalisco como Estado libre y soberano”, dijo.

A eso hay que sumar que el perredista Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ha realizado reuniones con poderosos empresarios como Alejandro Ramírez; y ha tendido puentes con Felipe Calderón y con el jefe nacional del PAN, Marko Cortés, ambos originarios de ese Estado.

Se trataría de formar un frente que compita con Morena en las próximas elecciones del Estado.

La respuesta de Morena a los mandatarios estatales fue rudeza innecesaria. El senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa, amenazó con desaparecer poderes en Estados que no acaten leyes impulsadas por la administración de AMLO.

* * *

Muy duro el mensaje de Maestros por México pronunciado por Dominga Escobar Luis, integrante de la Coordinación Nacional de ese organismo magisteral identificado con Elba Ester Gordillo.

“Hoy es un día de triunfo para el movimiento magisterial. Un día de júbilo para nosotros, Juan ha muerto… Es un día victorioso, porque ya se va.

“Sin embargo, hay que señalar que no se permitirá, en esta huida, que no se permitirá la instalación de nadie que no represente el sentir de las bases.

“Maestros por México se pronuncia primero por la salida por la puerta trasera que le corresponde a Juan Díaz de la Torre como lo que es: el gran traidor del magisterio nacional.

“Estaremos vigilantes de la no imposición de nadie que no represente el sentir de las bases”.

En la trinchera de enfrente, Juan Díaz, ex presidente del SNTE, salió al paso de las versiones de que se hizo a un lado para dejar pasar a Elba Ester.

“Mi solicitud de licencia no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios. Es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones de un poder enfermizo de la eterna ambición”, dijo el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

* * *

Nos pareció extraño que a siete días del cambio de gobierno, la SHCP haya decidido eliminar los “estímulos fiscales” a gasolinas.

Estos estímulos funcionan más o menos así: si los combustibles se encarecen, el IEPS baja; pero sí se abaratan, el “estímulo” disminuye o se elimina, sin impactar el precio al consumidor.

–¿No le pavimentan el camino a López Obrador?, preguntamos en la ventanilla correspondiente.

–Tienes razón. Ahora, con la situación como está (precios de petróleo a la baja) este mecanismo le permite al nuevo gobierno recaudar más, sin aumentar impuestos, ya que no se aplica el estímulo al IEPS— respondieron.

“La teoría dice, sin embargo, que si la próxima semana se previera un incremento a los precios del crudo, volvería a aplicarse el estímulo”, puntualizaron.

FIN.