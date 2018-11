Uno de cada dos adultos desconoce que padece diabetes

México.- En el mundo, uno de cada dos adultos ignora que tiene diabetes, por lo que 212 millones de personas padecen la enfermedad sin saberlo, con lo que la cifra de pacientes en el orbe se eleva a 424 millones, expuso en la UNAM, la especialista del Hospital Juárez de México, Katy Alejandra Sánchez Pozos.

En el Auditorio B de la Facultad de Química, la experta refirió que en 2018, hay 10 millones de diabéticos adultos más que en 2015 y 34 millones más que hace tres años están en riesgo de desarrollar el padecimiento. Además, dos terceras partes de los adultos con diabetes son parte de la población económicamente activa.

Sánchez Pozos alertó que esta pandemia está alcanzando a los niños; hace décadas, dijo, padecían en su mayoría diabetes tipo 1 (o infantil), y en la actualidad aumenta la tasa de infantes y jóvenes con diabetes tipo 2, antes casi exclusiva de la madurez.

Además, uno de cada seis nacimientos es afectado por hiperglicemina (cantidad excesiva de glucosa en la sangre) en el embarazo.

“El problema del diagnóstico es que la gente no acude al médico porque no le duele nada, hasta que tiene complicaciones. La medición de glucosa en ayuno es un indicador, pero no lo es todo”, advirtió la experta, en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La diabetes es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia crónica, producto de defectos en la secreción de insulina o inacción de ésta.

La de tipo 2, que más afecta a la población mundial, es un padecimiento complejo en el que participan al menos tres tipos de genes, así como el medio ambiente individual y común.

Entre los factores de riesgo no modificables están la historia familiar, antecedentes de diabetes gestacional, la etnia u origen y ser mayor a 45 años de edad. Los modificables son la inactividad física, la presión sanguínea alta, el colesterol alto y el peso corporal elevado.

Algunos síntomas que pueden alertar son: infecciones frecuentes, heridas de curación lenta, visión borrosa, falta de interés y concentración, aumento de hambre, sensación de hormigueo en manos y pies, sed excesiva, falta de energía, pérdida de peso, necesidad de orinar con frecuencia y vómitos o dolor de estómago.

Para retrasar el desarrollo de la diabetes se toman ciertas medidas preventivas. “Si hay historia familiar de diabetes hay que hacer un monitoreo de glucosa y realizar actividad física”.

Agregó que si ya se vive con la enfermedad, hay medidas como la cirugía bariátrica, que ayuda a la disminución de glucosa en sangre sin medicamentos, y también se prueba el páncreas artificial, dispositivo que dispensa insulina.

NTX