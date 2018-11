Derechos humanos y desarrollo, cruciales para atender migración: Marcelo Ebrard

México.- El próximo canciller, Marcelo Ebrard, señaló ayer que parte de la solución al problema de la migración estará en las iniciativas de desarrollo que se trabajan para aplicar en la próxima administración, las cuales tienen el propósito de buscar que las personas no tengan que migrar por pobreza, sino que tengan opciones.

Luego de reunirse en las oficinas de transición con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y otros integrantes del próximo gabinete, Ebrard Casaubon detalló respecto de la situación que se vive con los migrantes en la frontera norte, que “estamos dándole seguimiento muy puntual a lo que está ocurriendo, desde luego nos preocupa. La posición nuestra, como ustedes saben, es que la solución al problema de la migración va estar en las iniciativas de desarrollo, en eso estamos trabajando”.

Agregó que a partir de que tomen posesión buscarán que haya respeto a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas. “Ojalá que lo podamos lograr a partir del 1 de diciembre”.

En ese sentido, al preguntar por un mensaje para los migrantes que atravesaron el país y llegaron a la frontera norte, el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) planteó “diálogo, respeto a la ley y prudencia”.

A su vez, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al salir del encuentro hizo énfasis en que “los migrantes son personas y tienen derechos, por lo tanto no hay que vulnerárselos; nosotros estamos muy preocupados por la defensa de sus derechos”.

Señaló que cada país tiene sus leyes y en México “no son criminalizados, en nuestro país tienen un estatus de inmigrantes y eso es una falta administrativa, no es una falta penal, entonces tenemos que verlo desde el punto de vista humanitario”.

De esa manera, “nosotros tenemos leyes en nuestro país y Estados Unidos tiene sus propias leyes; mientras estén en nuestro país ellos están bajo nuestras leyes, y nuestras leyes no los criminalizan, nuestras leyes nada más lo consideran una falta administrativa; haz de cuenta, como si no tuvieran la licencia de conducir, así de fácil”.

En su oportunidad, quien será subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó que “todos debemos actuar con serenidad, ya el gobierno electo actuará en su momento con plena responsabilidad para garantizar, no solamente los derechos que legítimamente tienen las personas que buscan refugio, sino también para que no haya violencia, para que no se altere el orden de nuestro país”.

Encinas Rodríguez hizo votos para que en la presente administración se pueda resolver la situación que se está viviendo, a fin de no afectar la relación con Estados Unidos.

En tanto, quien será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, coincidió en que todas las autoridades de los distintos gobiernos y los propios integrantes de la caravana deben hacer esfuerzos de prudencia: “Ni podemos promover provocaciones, ni podemos caer en provocaciones” y reiteró que este asunto se debe atender con una perspectiva humanitaria.

Manifestó que “el llamado es permanente e invariable a todas las autoridades de distintos países en distinto orden a conducirse en un marco de prudencia, de tal manera que podamos reconducir los problemas que hoy plantea para todos la caravana migrante; para los países expulsores, para nuestro país, como lugar de tránsito, y para el propio gobierno norteamericano como país objetivo de los integrantes de esa caravana”.

NTX