Luis de Llano, una mente brillante que seguirá soñando a través del tiempo

México .- Para el productor y escritor Luis de Llano Macedo, la televisión ya no da para más, por eso decidió adentrarse en una aventura llena de sueños y emoción, en donde se atreve a contar su propia historia en un libro llamado “El Orbix, crónicas del mañana de hoy”.

El productor mexicano dijo que la imaginación no tiene límites, por lo tanto ha decidido permitirse soñar y lanzarse a una aventura un poco loca, llena de diversión y experiencias, la cual viajando a través del tiempo se hará un profundo análisis, sobre situaciones históricas que han marcado al mundo entero.

Hijo del productor Luis de Llano Palmer y la actriz Rita Macedo, Luis nació en 1945 en la Ciudad de México, es por eso que le tocó vivir muchos cambios sociales y transformaciones tecnológicas y al entregar su vida a la comunicación, cuenta con una vasta experiencia en el campo y grandes historias de vida.

Es por eso que en su libro comienza en los años 30, una década antes de que él naciera, usando su imaginación e investigando lo que sucedió en esa época, arrancó así su viaje, en donde como un ser omnipotente se ubica en cada era, prediciendo lo que va a suceder.

Quien diría en la década de los 30, que en un nuevo siglo las palabras se cambiarían por los emoji, empezando porque esa palabra no existía en ese tiempo, sería de locos atreverse a imaginar que unos dibujitos en forma de carita, sustituirían los sentimientos y se digitalizarían las expresiones de los seres humanos.

Pero al viajar al pasado, sin poder ser visto, Luis de Llano prevé ese futuro y es así que durante 47 capítulos se adentrará a un universo lleno de magia, pero sobre todo de reflexión y aprendizaje, sobre los errores y los aciertos de la humanidad, que mediante una crítica analítica y constructiva se estará preparando la antesala de un futuro próximo.

Un futuro en donde las redes sociales, las “fake news” y el internet dominan el mundo, por lo que surgen las preguntas ¿por qué sucedió esto?, ¿en dónde quedó la televisión?, ¿qué sucederá después?.

“Nunca sabemos por dónde van a cambiar las cosas y los medios”, dijo el productor en una época en donde los cambios a velocidad extrema, son inminentes en los medios de comunicación, en donde apenas en 1946 la televisión daba su primera transmisión en blanco y negro, ahora la televisión se ha sustituido por aparatos digitales, como los celulares.

Es por eso que en su viaje, regresa a un mundo más calmado, como en la década de los 60, la época de la “Beatlemanía”, que marca una revolución musical y con ello un abanico de nuevas visiones y mentes más abiertas, en una sociedad que apenas tenía 15 años de haber sido abatida por la Segunda Guerra Mundial.

“Esta es la magia del Orbix, es que yo me meto en la vida de las personas, quizás no me pueden ver, pero yo estoy conviviendo con ellas, es lo que hace una máquina del tiempo y un juego electrónico que tienes dentro de ti mismo”, comentó el escritor.

Pero es necesario saber qué es el Orbix para Luis de Llano, y si queremos comprender esto, tenemos que viajar a un futuro, en un mundo donde los avances tecnológicos han podido transformar los impulsos electrónicos de la mente, en datos binarios, a cargo de la agencia cibernética llamada Pan Optical Port Corp Net Render.

Dicha agencia se ha inspirado por la física cuántica del científico Max Planck que en 1900 planteó la teoría de la teletransportación y la transmisión de información a grandes distancias, si se viaja más allá de la velocidad de la luz.

Junto a los conceptos de la relatividad de Albert Einstein, donde el espacio y el tiempo no viajan en línea recta sino en una curva, donde la existencia de agujeros de gusano permiten que en un punto determinado se pueda viajar al pasado. Y aunque en la época de Einstein los viajes en el tiempo quedaron en sólo teorías, en el mundo de De Llano la tecnología lo ha hecho posible.

Gracias a este maravilloso desarrollo tecnológico futurista, es como el escritor ha viajado en el tiempo, y ha podido ver personalmente los cambios y los sucesos más relevantes acontecidos en cada década.

Además, esta visión del autor tiene también como objetivo dejar un texto para las nuevas generaciones, que pueda quizás ser usado y considerado como un libro académico para las instituciones escolares; quiere crear debates y poner puntos reflexivos sobre la mesa, “creo que yo tengo que prepararme para defender cada capítulo”.

Pero ¿qué pasará con la televisión?, una pregunta muy seria y profunda para alguien que ha estado produciendo contenido durante toda su vida, “la televisión ya no da para más” una declaración un poco alarmante de su parte; sin embargo, inmediatamente específica, “Hablo de la televisión que yo hacía”.

En un breve momento de reflexión, indicó que quizás deba convertirse en un productor de cine, “¿pues qué voy a hacer, una telenovela más?, ¿otra entrega de premios?, ¿otra serie?”, se cuestiona el productor, ya que la tecnología ha sobrepasado la televisión, con la llegada de nuevos formatos y plataformas.

“Yo no digo que la televisión se acabó, la televisión da para muchos años más, pero la televisión de Luis de Llano se tiene que reinventar”, aseveró el escritor, quien aún sigue trabajando en pilotos y series en su propia casa productora.

“Estoy haciendo los conceptos que me gustan, con la música, con la nostalgia, con las décadas y un día escribiré otra historia y quizás la haga más dramática, pero el Obix es una forma interesante de entretenerte”, concluyó.

Es así que la fantasía, los sueños y la magía siempre estarán presentes en las historias, que Luis de Llano ha escrito y producido a lo largo de su vida, siempre estando agradecido de las personas que lo aman y han estado con él, “le dedico este libro a mi padre, porque es un extraterrestre que siempre está en mi vida, a mi esposa Fabiola, a mis hijos y mis hermanos”.

