“Mi pequeño gran hombre”, una comedia que habla sobre la discriminación

México .- Con una comedia divertida, Jorge Salinas y Fernanda Castillo están de regreso en la pantalla grande con “Mi pequeño gran hombre”, en la que abordan el tema de la discriminación física, de la que aseguraron nunca han sido objeto, aunque sí de la laboral.

Los actores, quienes compartieron algunos detalles de esta cinta, también destacaron un punto clave en la historia, “la discriminación”, tema que uno pensaría está lejos de ellos, sin embargo Jorge Salinas reconoció que por varios años fue víctima, por el simple hecho de ser actor de televisión.

“Hasta que llegó la oportunidad en “Sexo, pudor y lágrimas”, cuando se quitó la etiqueta. Yo creo que ningún ser humano debe de ser juzgado por su condición física y eso creo que es algo muy rescatable de esta comedia, que habla justo de un hombre de baja estatura”, dijo Salinas.

Recordó que su personaje de “León”, pese a su baja estatura tiene muchas cualidades y mucha confianza, por lo que considera que hay muchos puntos en común de él con su personaje, pues aunque nunca ha sentido la discriminación por su físico, sí la ha vivido en otros rubros.

Por lo que ejemplificó que hace algún tiempo presentaba audiciones para hacer proyectos en Estados Unidos pero por ser mexicano no lo aceptaban o le daban cualquier cosa, “eso no debe de ser, porque todos tenemos cualidades diferentes”.

Comentario con el que coincidió su compañera Fernanda Castillo, quien aseguró que esta cinta del director Jorge Ramírez Suárez dejará un buen sabor de boca y al mismo tiempo invitará a la reflexión sobre este tema, “estamos acostumbrados a juzgar, porque así nos han educado”.

“Algunas veces prefieres no salir con alguien por no cumplir con ciertas cualidades físicas, como el ser más alto”, dijo Castillo, quien con una risa tímida reconoció que en algún momento de su vida no aceptó salir con alguien de menor estatura que ella, por el qué dirán.

“Pero bueno la discriminación se manifiesta de muchas formas y esta película expone una de ellas”, dijo la actriz, quien también recordó que otro valor agregado del filme del productor Matthias Ehrenberg son los efectos visuales.

El director Jorge Ramírez destacó que la cinta filmada hace dos años requirió de mucho trabajo, para dar ese efecto y que Jorge Salinas pudiera verse como una persona de un metro con 35 centímetros, “trabajamos durante el 2017 en la postproducción para estos efectos”.

Y aunque estaba la posibilidad de ocupar un actor de esa estatura, decidieron enfrentar el reto, “fue divertido este trabajo, en el que también hice la adaptación y hemos logrado contarlo de una manera diferente”.

Arleth Terán, quien también forma parte del elenco, comentó que la única pretensión es que guste este trabajo que está hecho con el corazón y que llegará a las salas de cine el próximo 7 de diciembre.

Ntx