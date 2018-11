Panteón Rococó e Inspector encabezan el Festival Skatex 2018

México .– Panteón Rococó e Inspector encabezan el Festival Skatex, que se llevará a cabo el 1 de diciembre en las instalaciones de la Feria del Caballo Texcoco, en el Estado de México, para mostrar lo mejor del género.

De acuerdo con un comunicado, también se contará con la participación de Zona Ganjah, Juantxo Skalari, Natty Bo from Ska Cubano, Sekta Core, Rude Boys, Triciclo Circus Band, Sr. Bikini, Yucatán a Go go y La Vela Puerca, entre otros

México es considerado como una de las cunas representativas del género y el Festival Skatex será el termómetro que mostrará el nivel que mantienen las bandas asistentes, así como su popularidad entre el público.

En su cuarta edición, participarán artistas de México, Uruguay, Argentina, Catalunya, Inglaterra, Costa Rica, Puerto Rico y Chile. El comediante y youtuber, Miñero, será el maestro de ceremonias.

El público se deleitará con las presentaciones de Panteón Rococó e Inspector, quienes han logrado tocar en los más grandes escenarios del país y el extranjero gracias a su gran calidad. Sekta Core mostrará sus himnos musicales llenos de ska y hard core.

Triciclo Circus Bans ofercerá su combo de sonidos, que van del folk, la polka, el clown y hasta la tarantela italiana, entre otros. Sr. Bikini, quien prepara el festejo de su 20 aniversario, llegará con su propuesta de surf.

La banda Yucatán a Go Go regresará a los escenarios con la frescura y audacia musical dirigido al público infantil, la agrupación pondrá a bailar a todos con su rock y ritmo a gogo.

El Festival incluirá una serie de actividades de entretenimiento para todas las edades.

