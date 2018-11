Salario mínimo de 103 pesos no causará inflación, dice consejo de evaluación

México.- El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, aseguró que incrementar el salario mínimo de 88.36 pesos al día a 103 pesos para alcanzar la línea de pobreza en el mes de diciembre no provocaría inflación ni desempleo en el país.

En el marco de su participación en el conversatorio “Salario Mínimo para México”, que organizó la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, expuso que desde 1992 el ingreso de las familias, con algunos vaivenes, no ha cambiado mucho, ya que prácticamente es lo mismo.

En la vieja casona de Xicoténcatl, argumentó que una de las causas es que en México no hay suficiente creación de empresas, porque el crecimiento económico ha sido muy pequeño, en promedio de dos por ciento anual de 1950 a 2016, comparado con naciones como China, que en los últimos años han tenido un crecimiento de 12 por ciento.

Sumado a ello, expuso que el salario mínimo en México no ha crecido lo suficiente porque las negociaciones contractuales no han sido favorables para los trabajadores, debido a que en ocasiones los sindicatos no tienen fuerza y los líderes sindicales negocian cosas para su beneficio personal.

“En México, de 1950 a 2016, hemos crecido en promedio dos por ciento, si hubiéramos crecido a tres por ciento, hoy tendríamos 60 por ciento más de ingreso del que tenemos”, apuntó el secretario ejecutivo del Coneval.

Consideró que desde el gobierno federal, el Congreso de la Unión y los empresarios se pueden hacer diversas acciones, como hacer más productivo al país y generar más empresas y empleo, así como fortalecer el poder de negociación para incrementar el salario mínimo.

“El salario mínimo ha estado muy bajo, dos mil 651 el salario mínimo y tres mil pesos es el costo de la canasta básica”, indicó Gonzalo Hernández ante senadores, diputados federales y especialistas.

Consideró que los actuales 88 pesos pueden crecer a 101, 102 o 103 pesos diarios para alcanzar en diciembre la línea de pobreza que se genera, “lo cual no tendría problemas inflacionarios ni de empleo, se puede hacer”.

Por su parte, el diputado federal del PRD, Emanuel Reyes Carmona, expuso que el salario mínimo en México es de los más bajos, sólo por arriba de naciones como Venezuela y Cuba, ya que los actuales dos mil 650 pesos mensuales son insuficientes para comprar la canasta básica que tiene un costo de dos mil 933, lo que ha provocado un aumento en la pobreza.

NTX