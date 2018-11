“Canelo” Álvarez planea destronar a Rocky Fielding y volver a peso medio

México .- Hacer historia como tricampeón mundial en distinta división y regresar al peso medio, ese es el objetivo de Saúl “Canelo” Álvarez, quien ante el británico Rocky Fielding buscará el nocaut, como lo hace en todas sus peleas.

“Canelo” retará a Fielding el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York por el cetro supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual espera conquistar y, por qué no, combatir tanto en las 160 libras, donde es campeón del CMB y AMB, y en las 168 libras.

“Tenemos en mente pelear el título y ganar el 15 de diciembre, después bajar a las 160, ese es mi peso, donde me siento mejor, es lo que pensamos, pero podemos estar subiendo y bajando en esas dos divisiones para estar haciendo esas peleas, ganar este título y después bajar a las 160 otra vez”, detalló.

En teleconferencia telefónica, el “Canelo” se declaró listo y motivado, consciente de la dificultad que representará un pugilista como el británico, pero seguro del trabajo realizado con Eddy y José “Chepo” Reynoso para imponerse.

“No me preocupa, estamos trabajando, soy un peleador que sabe adaptarse y el 15 de diciembre lo haré. Es un peleador fuerte, alto, con mucho alcance, acostumbrado a recibir golpes de otros pesos, estamos entrenando duro para que no haya sorpresas”, indicó.

Tras recordar que tuvo peleas ante pugilistas de la talla de Floyd Mayweather Jr., Gennady Golovkin, Erislandy Lara, Austin Trout, Shane Mosley, entre otros, aseveró que ante Fielding será una igual de trascendente en su carrera, “es un riesgo y hay que entrenar duro”.

“Ganar por nocaut es impresionante e importante, pero me preparo para hacer mi mejor pelea como sea, daré todo arriba del cuadrilátero y buscarlo (el nocaut) como en todas, si se da qué bueno, si no a darles una gran pelea a los de Nueva York”, subrayó.

Como lo ha mencionado en recientes entrevistas, reiteró que hacer historia como uno de los 10 mexicanos tricampeones en distinta categoría es su meta, en una pelea complicada, pues se meterá a la zona de confort de Fielding.

“Ninguna pelea es fácil, será difícil por el alcance que tiene (Fielding), está acostumbrado a recibir golpes de otros pesos, no será fácil y me estoy preparando para el mejor Rocky y que no haya sorpresas”, acotó.

Comentó que luego de su pelea con el kazajo Gennady Golovkin tras un año ausente del ring sentía la necesidad de pelear otra vez en 2018, pues ama el deporte de los puños e incluso subiría al ring cada mes.

“Ya había descansado un año, me gusta estar peleando, ser activo, mínimo dos peleas por año, por eso quisimos hacer esta pelea tan rápido, me gusta el boxeo, si estuviera peleando cada mes estaría encantado, amo lo que hago, eso me mantiene aquí donde estoy”, concluyó.

Ntx