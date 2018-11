El 2018 fue un año de aprendizaje Rebecca Jones

México .- Rebecca Jones aseguró que el 2018 fue de mucho aprendizaje, y nunca imaginó enfrentar el cáncer y decir en este mismo año, lo superé.

La actriz compartió con la prensa sobre su experiencia de padecer cáncer de ovario, que como a otras mujeres las ha marcado, pero que afortunadamente pudo superar, gracias a un diagnóstico oportuno.

“Fue un año en el que estuve en una gira, después me enfermé de cáncer, me traté, lo erradiqué y ya estoy de regreso, todo en el mismo año y la verdad fue difícil, no solo para mi lo es para todos los que padecen la enfermedad”, apuntó Jones.

“Haber padecido cáncer te cambia la perspectiva, te hace realmente paladear cada instante de la vida y volver a disfrutar de cosas como una sonrisa y saber que no pasa nada, cuando nos enojamos de cosas sin importancia del día a día”, comentó.

Compartió que los pensamientos tóxicos los erradicó totalmente, además de que leyó mucho sobre el tema e hizo meditación, por lo que cree que esto le sirvió de ayuda para erradicarlo tan rápidamente.

Indicó que ella considera que hay cuatro puntos que ayudan mucho en una enfermedad que son: la red de amigos, comer saludable, alejarnos de la gente tóxica y el estar con quienes te quieren.

Añadió que pese a que superó ya esta etapa, el médico le ha dado instrucciones de que no trabaje demasiado, sin embargo se está cuidando mucho por lo que toma suplementos alimenticios, mucha agua y lleva una buen alimentación, complementado con su tratamiento de inmunoterapia.

Ntx