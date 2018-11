Hospital público aumenta 30 por ciento vasectomías sin bisturí con sistema Madajet

Guadalajara .- La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos (HMIELM), implementó, desde junio de este año, el inyector Madajet que no utiliza agujas para aplicar la anestesia en este procedimiento de planificación familiar.

En un comunicado, Francisco Morales Magaña, coordinador del Módulo de Vasectomía sin Bisturí del nosocomio explicó que el uso de esta técnica sin dolor y sin aguja generó un incremento de los procedimientos de hasta 30 por ciento.

Refirió que el sistema Madajet se implementó en Jalisco en el mes de junio pasado, en donde se realizó una campaña para incentivar la participación masculina con motivo de la celebración del Día del Padre.

“El procedimiento consiste en la implementación de lidocaína para que el paciente no genere dolor y, con ella, tenga una mejor recuperación en comparación a cuando se aplica la anestesia por medio de la aguja”, detalló Morales Magaña.

“La nueva técnica incentivó y de cierta manera propagó que la vasectomía fuera noble, más sencilla su aplicación y obviamente los pacientes aceptaron con mayor auge el programa de vasectomía sin bisturí”, agregó.

El experto recalcó que con la implementación del sistema Madajet se han logrado realizar más de mil procedimientos en el módulo del HMIELM, lo que representa el 50 por ciento del número de procedimientos que se han llevado a cabo en todo el Estado. Actualmente en Jalisco se han realizado dos mil 100 cirugías.

El sistema Madajet consiste en la aplicación de anestesia local bajo presión, mediante la inyección lidocaína en la parte superficial del escroto, lo que hace que penetre alrededor de cuatro a cinco milímetros la cavidad escrotal.

Añadió que esto permite anestesiar por completo el conducto y contribuye a que el paciente que tenga menos sensibilidad, menos dolor y una recuperación más rápida.

Durante el año 2016 el Módulo de Vasectomía sin Bisturí del HMIELM realizó 678 procedimientos y en 2017 se realizaron 778 cirugías de este tipo.

Cuidados después del procedimiento de vasectomía sin bisturí, sin dolor y sin aguja: Reposo relativo el día de la cirugía; lavar la herida diariamente; regresar a revisión a los siete días; colocar hielo local 30 minutos, retirarlo media hora después, repetirlo durante cuatro horas.

También el paciente no debe cargar más de 10 kilogramos de peso al día; no andar en bicicleta o moto en 10 días; evitar tener relaciones sexuales durante cinco días; y no consumir irritantes en tres días.

