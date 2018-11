Inauguran exposición “Tlayacapan Memorias del sismo”

México .- Una serie de fotografías que da cuenta del trabajo en grupo de jóvenes y familias, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, conforma la exposición “Tlayacapan: Memorias del sismo”, de José Cruz Díaz, que se inauguró este martes.

La muestra, que permanecerá en el puente de la Biblioteca Dr. Miguel León Portilla, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, hasta el próximo 21 de diciembre, ofrece una mirada de los protagonistas y de aquellos que apoyaron en el municipio de Tlayacapan, Morelos.

Imágenes impactantes que evocan aquellos momentos trágicos que provocó el sismo en casas, bardas y en templos religiosos, donde los propios habitantes y algunos jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, ayudaron a levantar los escombros.

El fotógrafo de la UAM Unidad Cuajimalpa, relató a Notimex que la exposición, que contó con la curaduría de Elena Segurajauregui, está conformada por más de 38 imágenes que captó con su cámara en Tlayacapan.

“Recuerdo que al día siguiente del sismo me fui para Morelos, para hacer algunas imágenes, y llegué primero a Cuautla y recorrí algunos lugares, donde la propia gente me iba diciendo que en tal lugar se cayó tal iglesia o daños en otros inmuebles”, expresó el artista de la lente.

Agregó que de ahí se pasó a Yautepec, Morelos, lugar donde no tuvo mucha información para seguir captando historias, pero alguien se le acercó y le dijo que Tlayacapan sufrió daños.

“Tomé la combi y dije vámonos a ese municipio, que al entrar me encontré con casas derrumbadas, por lo que me acerqué con los dueños y me platicaron sobre los daños que sufrieron sus casas, sobre todo porque eran el patrimonio de muchos”, expresó Cruz Díaz.

Los dueños de las casas le permitieron tomar imágenes de los daños, y cada uno le relataba cosas que había en ese espacio de escombros. “En ese momento me sentía impotente ante tanto desastre.

“Regresé al otro día, pues uno de los habitantes del municipio me dijo que moverían una roca que se metió en una casa y me invitó a tomarle fotografías, por lo que llegué a la cita, precisamente estaba la roca de 10 toneladas que era impactante por el tamaño”, apuntó el fotógrafo.

La muestra ofrece una mirada que plasma la ausencia de la vida anterior a través de sus monumentos, sus templos que difícilmente serán remplazados y que dejarán de contar la historia que evocaban en su estructura.

Imágenes que dan cuenta de las manos que ayudaron desde los primeros momentos a rescatar a las víctimas, la pluralidad de personas que con la generosidad que caracteriza al mexicano, acudieron a auxiliar desbordando las necesidades de víveres y ayuda.

La exposición incluye obras como “Parroquia de San Juan Bautista”, “Capilla de la Concepción, calle Leandro Valle y La Concepción”, “Capilla de Santa Ana, Barrio de Santa Ana”, “Campanario de San Juan Bautista”, “Plaza de la Constitución”.

Así como “5 de Mayo y calle Independencia II”, “La fuerza de la unidad”, “Sin título I”, “Agotamiento solidario”, “Lo que fue”, “10 toneladas, calle Emiliano Carranza II”, “Destrucción en la Construcción”, “Calle No Reelección # 32” y “Calle Emiliano Carranza III”, entre otras.

