Italia rechaza firmar el Pacto Mundial para la Migración

Roma, Italia.- El gobierno de Italia no firmará el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, anunció hoy el ministro del Interior, Matteo Salvini.

En una intervención ante la Cámara de Diputados precisó, sin embargo, que será el Parlamento del país europeo el que tomará la última decisión.

“El gobierno no firmará nada y no irá a Marrakech porque el debate es tan importante que merece una decisión que no sea sólo del gobierno, sino que incluya al Aula (parlamento)”, dijo.

Tras la declaración sorpresiva de Salvini, también vicepremier y líder de la derechista Liga, aliada en el ejecutivo con el Movimiento 5 Estrellas, el primer ministro, Giuseppe Conte, confirmó que Roma no participará en la cumbre de Marrakech, Marruecos, de los próximos 10 y 11 de diciembre.

En esa reunión de jefes de Estado y de gobierno tienen programado ratificar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, que establecerá los principios y enfoques que se utilizarán para gestionar los flujos migratorios a nivel internacional durante las próximas décadas.

“El Pacto Mundial para la migración es un documento que expone temas y cuestiones ampliamente sentidos por los ciudadanos”, explicó Conte en una nota.

“Por lo tanto, añadió, consideramos oportuno llevar el debate al Parlamento y tomar una decisión definitiva tras el resultado de tal discusión, como lo ha decidido también Suiza”.

Dijo que el gobierno italiano no participará en la cumbre de Marrakech, Marruecos, y se reservará el derecho de adherirse al documento solamente cuando el Congreso haya decidido.

La oposición resaltó que el verdadero líder del gobierno es Salvini, pues desmintió a Conte, quien había confirmado ante Naciones Unidas que Italia suscribiría el Pacto para la Migración.

