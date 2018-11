África Zavala asegura que 2018 ha sido el mejor año de su carrera

México .- La actriz África Zavala consideró que este año quedará grabado en su memoria porque ha sido el mejor en lo que va de su carrera, ya que trascendió con la serie “La jefa del campeón” y con la telenovela policiaca “Atrapada”.

En entrevista durante la alfombra negra por los ocho años de la revista “EstiloDF”, afirmó que lo anterior le ha permitido que sea considerada una de las mejores actrices, por lo que el próximo año espera superar lo ya logrado.

La actriz, quien también participó en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, respondió a Notimex: “Será difícil superar lo que hice, pero espero que en 2019 encuentre proyectos igual de impactantes y sobre todo reales, porque el público no se esperaba ese tipo de historias”.

Afirmó que las grabaciones de “Atrapada” le demandaron un esfuerzo mayor porque requería tener un cuerpo delgado, atlético, por lo que se sometió a un riguroso programa de acondicionamiento físico y dietas especiales, que su mismo hermano le preparaba, toda vez que es chef.

“En realidad hago CrossFit y eso fue motivo para que me eligieran a mí para protagonizar ‘Atrapada’. Para mis seguidoras les comparto que hago electrodos, que son descargas eléctricas fiscalizadas para fortalecer músculos durante 20 minutos, que equivalen a cuatro horas de ejercicio y son dos sesiones por semana y el resto de los días es ejercicio de gimnasio normal”.

Informó que le han llegado muchas propuestas para hacer teleseries, pero debido a los impactos que tuvieron los anteriores proyectos, hasta ahora ninguno la ha convencido.

“Tengo ganas de hacer un papel de justiciera y que al mismo tiempo fuera una cazamaleantes. Si me llega algo que me mueva lo tomaría, pero me encantaría estar en la producción y hacerla a mi estilo”, finalizó.

