Paco Ignacio “Chairo” II: te fusila o te la “mete doblada”

Personalmente, el tal Paco Ignacio Taibo II siempre me ha parecido un “intelectual” engaña-bobos; uno de los cientos de amanuenses izquierdosos “de pose” que se la pasan mal imitando a viciosos con verdadero talento, como Charles Baudelaire, Ernest Hemingway o Charles Bukowski.

Su petulancia de forever young se conjuga con su histrionismo barato de “intelectual bohemio”: desaliñado, apestoso, fumador compulsivo, mal hablado, fingidamente irreverente, con el rostro grasiento… Pose, pose y más pose. Y algunos mensos le compran la actuación de vodevil de cinco pesos.

Su vida ha sido una permanente pose al menos desde que su papacito le apagó sus “humos revolucionarios” de chamaco caguengue y lo mandó a España, su tierra natal, para que no se lo madrearan en el 68 mexicano. ¡Ah, pero cómo se la pasa presumiendo, Taibo II, con eso de que él estuvo en el 68! Claro, sí estuvo, pero como rata asustadiza y escondida: ¡rebelde ante todas las autoridades, menos ante la autoridad de su papacito!

¡Ah, “revolucionario” de aparador, vino tinto y caja de bombones!

Por cierto, ¿alguien sabe qué actos “revolucionarios” hizo Taibo II en la España del dictador Francisco Franco? Les digo, puras poses las de ese tipo.

Su producción de “novela policíaca” me parece aburridísima y poco original. Seguro se la premian sus cuates o los cuates de los directivos de las editoriales que lo publican. Yo prefiero ver las versiones fílmicas de Pedro Armendáriz Jr., con todo y la sangre de salsa catsup y su ralentización muy al estilo de los Hermanos Almada.

Me dan hueva sus biografías santificantes, que lo mismo soslayan el bandolerismo ciego y resentido de Pancho Villa que la mente dogmática, totalitaria y homicida del “Che” Guevara. Ya sabemos que, ante todo, está su “derecho al mito”… ¡ah, pero qué pinche derecho se inventó el “Chabelo” de MORENA!

Ni qué decir de su versión súper romántica, casi de novela rosa, del liberalismo mexicano del s. XIX; la que, en múltiples volúmenes, lleva el nombre de Patria. La verdad es que merecería un mejor título, como: Patrioterismo morenesco o Chauvinismo a la Taibo. ¡Pero qué forma de exaltar a quienes no podían corromperse porque poca plata había en las arcas y poca obediencia en las masas!

Lo peor de todo es que lo bueno que ha tenido el liberalismo desde su nacimiento, ha quedado totalmente enlodado y desdibujado en manos de un personaje como Paco Ignacio Taibo II. Sólo un ejemplo: la libre empresa (baluarte del capitalismo) se ve empantanada por los lances expropiatorios, los afanes estatistas y los ideales comunistas de Paco Ignacio “Chairo” II. ¿De qué carajos le sirvió, entonces, estudiar el liberalismo mexicano?

Nota al margen: siempre he sospechado que Paco Ignacio “Chairo” II es el “negro”, el ghostwriter, de Andrés Manuel López Obrador, porque a este cuate nada más no le creo que pueda escribir tres cuartillas con coherencia. ¿De dónde tanto libro, pues?

Lo más terrible de Taibo II es su espíritu de carnicero estalinista, tan proclive a las ideas de fusilar, expropiar y purgar. Voluntad para hacer esto seguro que le sobra, pero hasta la fecha ha carecido de poder real para hacerlo. ¿Será que su espíritu de carnicero estalinista es una más de sus poses?

Luego su dichosa Brigada para Leer en Libertad, que no es más que una carpa ambulante de adoctrinamiento “chairo”; una carpa que no sirve tanto para estimular la lectura sino para sentar a mucha gente a escuchar las divagaciones de Taibo II y de sus invitados, quienes suelen ser de su propia matriz ideológica.

Esa Brigada es el teatro personal de Paco Ignacio “Chairo” II. La gente, más que ir a leer, va a escucharlo y a verlo, porque a ratos resulta divertido.

Y, bueno, ya nos sabemos la ocurrencia más reciente del bigotón anti-imperialista afecto a la Coca-Cola: en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al referirse triunfal y festivamente a la reforma legal que le puede permitir ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), en son de chacota soltó esta perla: “Sea como sea, se las metimos doblada, camaradas”.

Y que quede claro: a mí no me asustan las “palabrotas” ni las referencias de índole sexual. Formo parte de quienes piensan que las “groserías”, las palabras “altisonantes” y las expresiones “vulgares” son una parte más del lenguaje cotidiano, y que éste no se debe “moralizar”: sólo se debe utilizar y analizar.

Las mentes son las vulgares, no las palabras.

Quien moraliza el lenguaje sólo puede hacerlo desde una moral muy particular que, por obvias razones, no puede pretender universalidad. Quien moraliza el lenguaje es, pues, un detestable y miserable inquisidor.

Es más, yo defiendo el derecho de Paco Ignacio “Chairo” II a usar el lenguaje como mejor le plazca. En el fondo, sólo se trata de un ejercicio más de la libertad de expresión. ¡Allá los pendejos puritanos que se asusten ante las “groserías” o los albures!

Tratándose de Paco Ignacio Taibo II, además, el uso del “lenguaje vulgar” se debe conectar perfectamente con la línea del trabajo literario desparpajado e irreverente que ya se halla presente en obras como las de J.D. Salinger, Henry Miller, Charles Bukowski y Parménides García Saldaña, entre otros.

Las mentes son las vulgares, no las palabras. Vuelvo a repetirlo.

Así que mi recriminación a Taibo II no transita por el camino grotesco que han tomado las feministas, los puritanos, los LGBTTTIQ, los exquisitos, los intelectuales mamones, etc. No, claro que no. De hecho, estos nuevos censores me cagan tanto como los antiguos.

Más bien, yo aborrezco el festejo, por parte de Taibo II, de prácticas de vulgar mayoriteo parlamentario para proponer y aprobar reformas caprichosas destinadas a darle gusto al próximo Presidente de México, el autócrata Andrés Manuel López Obrador.

Resulta vomitivo el nivel de sumisión de MORENA y de sus aliados en el Congreso de la Unión, tanto como el grado de influyentismo autoritario de AMLO. ¡Y todo para beneficiar a un tipo que carece de conocimientos elementales de administración pública y que tiene un concepto adoctrinante de la cultura!

Taibo II y sus contertulios ahora celebran, incluso desmadrosamente, las prácticas políticas que por tantas décadas criticaron; y las celebran como escuincles malcriados bajo la mirada benevolente del nuevo tlatoani.

¿Esa cosa es la “Cuarta Transformación”? Pregunto, porque yo sólo veo una burda copia de los peores tiempos del Priato.

Lo execrable del asunto es que, en un evento supuestamente dedicado a la cultura, a la creación artística, a la libertad del intelecto, Paco Ignacio “Chairo” II haya ensalzado ante sus “camaradas” la aplanadora autoritaria, autocrática y dogmática de AMLO-MORENA.

¿Recuerdan al Taibo II que amenazaba con fusilar, en el Cerro de las Campanas, a los “traidores a la Patria” que aprobaron la Reforma Energética?

¡Vaya, pues este wey si no nos quiere fusilar por “traidores”, nos la quiere “meter doblada”!

¡Una muestra más de la intelligentsia de MORENA, “camaradas”!

