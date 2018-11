Vettel admite bajo nivel para perder ante Hamilton título de F1

Maranello, Ita .- El piloto alemán Sebastian Vettel admitió que tuvo un bajo nivel, sobre todo en la segunda parte de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, para perder el título de conductores contra el británico Lewis Hamilton.

El teutón, de Ferrari, llegó a dominar el Campeonato de Pilotos, pero debido a errores, combinado con aciertos de Hamilton, de Mercedes, éste remontó y cerró de manera brillante para hacerse de su quinto trofeo en el “Gran Circo”.

“Naturalmente, el año que he tenido, no creo que nunca haya tenido problemas para levantar la mano si cometí un error. Las cosas podrían haber sido diferentes este año, tengo que revisar un par de cosas, pero hay otras que pienso que salieron mal y no tengo que revisarlas mucho y no complicar las cosas por demás”, indicó.

En declaraciones al portal Motorsport, explicó que para la próxima campaña “pienso que sé lo que tengo que hacer. Ciertamente, aquí y allá, mirando atrás, no he estado en mi mejor nivel”.

“Así que primero me miro a mí mismo, pienso que puedo ser mejor (en 2019) de lo que fui este año (2018)”, tras culminar segundo con 320 unidades, por los 408 puntos que totalizó Hamilton.

Ahora toca sacar provecho al aprendizaje obtenido en este complicado 2018 y apostar por el Campeonato de Pilotos y Constructores para el 2019, donde Vettel tendrá de nuevo compañero al monegasco Charles Leclerc.

“Dimos un paso atrás hacia el final del año que no nos permitió ser más competitivos, pero creo que entendimos lo que salió mal. Tuvimos muchas lecciones, fue un año duro en general. El equipo es fuerte y tiene potencial, pero sin dudas sucedieron muchas cosas dentro del equipo”, señaló.

Ntx