Evo Morales viene a México porque hay una gran relación embajador

México.- La asistencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador es muestra de la gran relación bilateral y de las importantes coincidencias entre dos gobiernos progresistas, aseguró el embajador del país sudamericano, José Crespo Fernández.

“Significa fortalecer aquella buena relación que ya tenemos con México, no me canso de destacar que en los últimos dos años la relación no solo es buena, sino muy buena”, señaló a Notimex.

El diplomático explicó que hasta el momento se han logrado “cosas importantes en materia comercial, y en materia consular, dijo, particularmente en el tema de la liberación de las visas para que los bolivianos puedan ingresar a México, que estará en los acuerdos que se han firmado y que tendrán efecto el primer trimestre del próximo año”.

Pero mas allá de eso, abundó, será “para mantener la buena relación y profundizar en otros espacios como los de política multilateral, porque entendemos que hay coincidencias importantes entre dos gobiernos progresistas”.

Crespo Fernández dio a conocer que el presidente Evo Morales arribará al Hangar Presidencial este viernes entre las 18:00 y 20:00 horas y sería quien encabece la delegación, la cual incluye al canciller boliviano Diego Pary.

“Por supuesto estará el presidente confirmado en los tres actos principales, el de San Lázaro, posterior a ello la comida que ofrecerá el ya presidente constitucional a todos sus invitados, y luego en la verbena popular que iniciará con el discurso del presidente López Obrador, y Morales estará acompañándolo también”, subrayó.

El mandatario boliviano tendrá reuniones no solamente con pares latinoamericanos, también se encontrará con dirigentes de organizaciones, no solamente mexicanas, finalizó.

