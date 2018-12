PRI colaborará para que le vaya bien al nuevo gobierno: Osorio Chong

México.- El líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó la vocación democrática de su bancada y declaró que están dispuestos a trabajar para que le vaya bien a la nueva administración.

Dijo que desde el Senado de la República colaborarán en las reformas que sean necesarias, siempre y cuando existan acciones viables que estén dentro del marco del derecho y que no corrompan ni alteren el marco constitucional.

El exsecretario de Gobernación precisó que los legisladores que coordina no serán una oposición que se vaya a manejar contra todo lo que se nos proponga, “todo lo contrario, hemos hecho este actuar en congruencia con el querer a nuestro país y queremos que les vaya muy bien”, subrayó.

Sin embargo, aseguró que ha costado muchos años construir un país democrático como para pensar que de la noche a la mañana todo será diferente, que con la simple llegada del nuevo gobierno se va a acabar la violencia o la corrupción, eso es un grave error.

Osorio Chong agregó que el país se construye día a día, hay que trabajarlo, ”y ahí vamos a estar nosotros para ayudar y colaborar”, puntualizó el senador hidalguense.

Hay que fomentar el trabajo, la inversión y generar riqueza. Eso es lo que se tiene que hacer, pero no solo decir que se van a bajar impuestos, los precios de las gasolinas, decir que se van a repartir recursos. Así no se puede, no es así de simple. Aquí en el Senado llevan algunas semanas como mayoría y ya están viendo que tienen que actuar con responsabilidad, dijo.

Sostuvo que los senadores priistas esperan una buena relación con el nuevo gobierno, tal como lo ha prometido el presidente López Obrador: una relación de respeto, en el marco de un trato constitucional de acuerdos, que evite pasar por encima de las minorías que representan a un grupo social significativo del país, y para que entre todos construyamos mejores condiciones para las y los mexicanos.

NTX